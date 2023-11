Il desiderio di Joan Mir: "Un pilota veloce con esperienza".

Il venticinquenne Fabio Di Giannantonio, che deve lasciare il suo posto in Gresini Racing a Marc Márquez, è stato considerato il candidato più promettente per succedere al sei volte campione della MotoGP nel team Honda works fin dal suo terzo posto a Phillip Island.

Il team manager di Repsol Honda Alberto Puig ha dichiarato a Jack Appleyard, giornalista di MotoGP.com, a margine del GP di Thailandia: "Non stiamo parlando solo con lui. Stiamo parlando anche con altri ragazzi. Non ci sono molte possibilità, ma stiamo parlando con due o tre allo stesso tempo e vedremo".

I colleghi spagnoli di DAZN hanno recentemente riportato che la HRC avrebbe preso in considerazione, tra gli altri, il vincitore della Moto2 di Buriram Fermín Aldeguer. Tuttavia, a soli 18 anni, lo spagnolo non ha fretta di entrare a tutti i costi nella classe regina.

Una cosa sembra chiara: Johann Zarco si schiererà nel team clienti LCR di Lucio Cecchinello a partire dal 2024, come inizialmente previsto, dove rimarrà per due anni. Secondo le sue stesse dichiarazioni, il 33enne vincitore del GP d'Australia non è disposto a fare da tappabuchi per HRC nel team ufficiale per una sola stagione.

Chi vorrebbe Joan Mir come compagno di squadra in futuro, un giovane pilota o un pilota esperto della MotoGP? Cosa aiuterebbe di più la Honda dal punto di vista del maiorchino?

"Quando si parla di cosa aiuterebbe, è l'esperienza", ha risposto il campione del mondo 2020, "credo che l'esperienza e una ventata di aria fresca aiutino sempre questo progetto nella situazione attuale. Ma onestamente non so mai cosa rispondere a questa domanda", ha aggiunto il 26enne. "Perché l'altro pilota non mi riguarda. Ma è vero che se vuoi essere egoista, allora vuoi un pilota veloce con esperienza, perché poi lui a sua volta può aiutarmi a diventare più veloce. È quello che mi aspetto".

Risultati gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 giri in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5.362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, +14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17,640

17° Augusto Fernández, KTM, +21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione stagionale alla pressione degli pneumatici)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, +10.356

13° Bastianini, Ducati, +12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Fernández 76. 16. Augusto Márquez 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campionato mondiale a squadre:

1. Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.