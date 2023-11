O desejo de Joan Mir: "Piloto rápido e experiente".

Fabio Di Giannantonio, de 25 anos, que tem de ceder o seu lugar na Gresini Racing a Marc Márquez, tem sido considerado o candidato mais promissor para suceder ao hexacampeão de MotoGP na equipa de trabalho da Honda desde o seu terceiro lugar em Phillip Island.

O chefe de equipa da Repsol Honda, Alberto Puig, disse ao repórter do MotoGP.com, Jack Appleyard, à margem do GP da Tailândia: "Não estamos apenas a falar com ele. Também estamos a falar com outros pilotos. Não há muitas possibilidades, mas estamos a falar com dois ou três ao mesmo tempo e vamos ver".

Os colegas espanhóis da DAZN noticiaram recentemente que a HRC estaria a considerar o vencedor de Buriram Moto2, Fermín Aldeguer, entre outros. No entanto, com apenas 18 anos de idade, o espanhol não está com pressa para forçar a sua entrada na categoria rainha a qualquer preço.

Uma coisa parece clara: Johann Zarco vai alinhar na equipa cliente LCR de Lucio Cecchinello a partir de 2024, como planeado originalmente, onde vai ficar durante dois anos. De acordo com as suas próprias declarações, o vencedor do GP da Austrália, de 33 anos, não está preparado para servir de paliativo para a HRC na equipa de fábrica durante apenas uma época.

Quem é que Joan Mir gostaria de ter como companheiro de equipa no futuro, um jovem piloto ou um piloto experiente de MotoGP? O que é que ajudaria mais a Honda do ponto de vista do maiorquino?

"Quando se trata do que ajudaria, é a experiência", respondeu o Campeão do Mundo de 2020. "Acredito que a experiência e uma lufada de ar fresco ajudarão sempre este projeto na situação atual. Mas, sinceramente, nunca sei o que responder a esta pergunta", acrescentou o piloto de 26 anos. "Porque o outro piloto não me diz respeito. Mas é verdade que se queremos ser egoístas, então queremos um piloto rápido e com experiência, porque assim ele pode ajudar-me a ser mais rápido. É isso que eu espero".

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn em 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, +14,537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17,640

17º Augusto Fernández, KTM, +21,307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, menos 14 voltas

- Oliveira, Aprilia, menos 20 voltas



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= penalização de 3 segundos (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, +10,356

13º Bastianini, Ducati, +12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17º Oliveira, Aprilia, + 17,753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.