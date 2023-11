Pecco Bagnaia est assuré de remporter au moins un titre en 2023

Le BMW M Award est décerné depuis 2003 : Lors de chaque week-end de Grand Prix, les pilotes MotoGP reçoivent des points pour leur classement lors des qualifications, qui correspondent au système de points des courses principales (25 points pour la pole position, 20 pour la deuxième place sur la grille, 16 pour la troisième place sur la grille, etc.) À la fin de la saison, le pilote ayant obtenu le plus de points remporte l'Award - et donc la clé d'une BMW M.

Avec sept récompenses consécutives (de 2013 à 2019), Marc Márquez est le vainqueur record dans cette catégorie. Valentino Rossi et Casey Stoner comptent chacun trois victoires. Jorge Lorenzo et Fabio Quartararo ont été deux fois les meilleurs qualifiés, Sete Gibernau et Nicky Hayden ont gagné une fois chacun.

En 2022, Francesco "Pecco" Bagnaia a reçu pour la première fois une nouvelle BMW M - et cette saison encore, le titre de meilleur qualifié ne peut plus lui échapper. Le pilote d'usine Ducati a déjà réalisé six pole positions cette année et, après sa sixième place sur la grille de départ au GP de Thaïlande, il est désormais mathématiquement assuré de remporter le BMW M Award 2023 avec 76 points d'avance sur son rival pour le titre, Jorge Martin.

L'Italien de 26 ans devra encore patienter jusqu'à la finale de la saison à Valence, où il pourra faire son premier tour dans la voiture gagnante de cette année, une BMW XM Label Red, par ailleurs pour la première fois dans l'histoire du BMW M Award une voiture hybride.

BMW M Award 2023, situation après 17 des 20 Grands Prix :

1. Bagnaia, 311 points. 2. Martin 235. 3. Bezzecchi 221. 4. Marini 192. 5. Aleix Espargaró 173. 6. Viñales 163. 7. Miller 149. 8. Alex Márquez 143. Binder 143. 10. Marc Márquez 132. 11. Zarco 126. 12. Quartararo 82. 13. Oliveira 64. 14. Di Giannantonio 53. 15. Bastianini 38. 16. Rins 30. 17. Morbidelli 28. 18. Augusto Fernández 27. 19. Raúl Fernández 22. 20. Mir 17. 21. Nakagami 16. 22. Pol Espargaró 15.