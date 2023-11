Pecco Bagnaia è sicuro di ottenere almeno un titolo nel 2023

Nella lotta per il titolo MotoGP 2023, Pecco Bagnaia e Jorge Martin sono separati da soli 13 punti a tre Gran Premi dalla fine, lasciando il risultato aperto. Tuttavia, la chiave per una BMW XM Label Red è certa per l'italiano.

Il Premio BMW M viene assegnato dal 2003: In ogni weekend di Gran Premio, i piloti della MotoGP ricevono punti per le loro posizioni in qualifica, che corrispondono al sistema di punti delle gare principali (25 punti per la pole, 20 per la posizione in griglia 2, 16 per la posizione in griglia 3, ecc.) Alla fine della stagione, il pilota con il maggior numero di punti vince il premio - e con esso la chiave di una BMW M.

Con sette premi di fila (dal 2013 al 2019), Marc Márquez è il vincitore record di questa categoria. Valentino Rossi e Casey Stoner hanno tre vittorie ciascuno. Jorge Lorenzo e Fabio Quartararo sono stati nominati migliori qualificati due volte, mentre Sete Gibernau e Nicky Hayden hanno vinto una volta ciascuno.

Nel 2022, Francesco "Pecco" Bagnaia ha preso in consegna per la prima volta una nuova BMW M - e il titolo di miglior qualificatore non potrà più essergli tolto nemmeno in questa stagione. Il pilota della Ducati ha già ottenuto sei pole position quest'anno e, dopo il sesto posto sulla griglia di partenza del GP di Thailandia, è ora matematicamente certo della vittoria assoluta del BMW M Award 2023, con un vantaggio di 76 punti sul suo rivale per il titolo Jorge Martin.

Il 26enne italiano deve ancora aspettare il finale di stagione a Valencia, quando potrà fare il suo primo giro con l'auto vincitrice di quest'anno, una BMW XM Label Red, che tra l'altro è la prima auto ibrida nella storia del BMW M Award.

BMW M Award 2023, classifica dopo 17 dei 20 Gran Premi:

1° Bagnaia, 311 punti. 2. Martin 235. 3. Bezzecchi 221. 4. Marini 192. 5. Aleix Espargaró 173. 6. Viñales 163. 7. Miller 149. 8. Alex Márquez 143. Binder 143. 10. Marc Márquez 132. 11. Zarco 126. 12. Quartararo 82. 13. Oliveira 64. 14. Di Giannantonio 53. 15. Bastianini 38. 16. Rins 30. 17. Morbidelli 28. 18. Augusto Fernández 27. 19. Raúl Fernández 22. 20. Mir 17. 21. Nakagami 16. 22. Pol Espargaró 15.