Pecco Bagnaia tem a certeza de pelo menos um título em 2023

Na luta pelo título de MotoGP de 2023, Pecco Bagnaia e Jorge Martin estão separados por apenas 13 pontos a três Grandes Prémios do fim, deixando o resultado em aberto. No entanto, a chave para um BMW XM Label Red é certa para o italiano.

O Prémio BMW M é atribuído desde 2003: Em cada fim de semana de Grande Prémio, os pilotos de MotoGP recebem pontos pelas suas posições de qualificação, que correspondem ao sistema de pontos das corridas principais (25 pontos para a pole, 20 para a posição 2 da grelha, 16 para a posição 3 da grelha, etc.). No final da época, o piloto com mais pontos ganha o prémio - e com ele a chave de um BMW M.

Com sete prémios consecutivos (2013 a 2019), Marc Márquez é o vencedor recorde nesta categoria. Valentino Rossi e Casey Stoner têm três vitórias cada. Jorge Lorenzo e Fabio Quartararo foram nomeados duas vezes o melhor qualificador, enquanto Sete Gibernau e Nicky Hayden venceram uma vez cada.

Em 2022, Francesco "Pecco" Bagnaia recebeu pela primeira vez uma nova BMW M - e o título de melhor classificado também já não lhe pode ser retirado esta época. O piloto da Ducati Works já alcançou seis pole positions este ano e, após o seu sexto lugar na grelha de partida no GP da Tailândia, está agora matematicamente seguro da vitória geral no Prémio BMW M 2023, com uma vantagem de 76 pontos sobre o seu rival no título, Jorge Martin.

O italiano de 26 anos ainda tem de esperar até à final da temporada em Valência, altura em que poderá dar a sua primeira volta no carro vencedor deste ano, um BMW XM Label Red, que, aliás, é o primeiro carro híbrido na história do BMW M Award.

Prémio BMW M 2023, classificação após 17 dos 20 Grandes Prémios:

1º Bagnaia, 311 pontos. 2. Martin 235. 3. Bezzecchi 221. 4. Marini 192. 5. Aleix Espargaró 173. 6. Viñales 163. 7. Miller 149. 8. Alex Márquez 143. Binder 143. 10. Marc Márquez 132. 11. Zarco 126. 12. Quartararo 82. 13. Oliveira 64. 14. Di Giannantonio 53. 15. Bastianini 38. 16. Rins 30. 17. Morbidelli 28. 18. Augusto Fernández 27. 19. Raúl Fernández 22. 20. Mir 17. 21. Nakagami 16. 22. Pol Espargaró 15.