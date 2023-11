Programma di Sepang 2023: Gara di MotoGP a colazione

Dopo un fine settimana senza gare, gli assi della MotoGP si avviano verso l'ultimo triplo appuntamento della stagione 2023 con il GP della Malesia, dal 10 al 12 novembre. Il programma in sintesi.

Il Sepang International Circuit, situato a circa 50 chilometri a sud della capitale malese Kuala Lumpur, è lungo 5,543 chilometri e presenta cinque curve a sinistra e dieci a destra. Il rettilineo più lungo misura 920 metri. Il circuito, progettato da Hermann Tilke, ha ospitato per la prima volta il Campionato mondiale di motociclismo nell'aprile 1999.

Tra l'altro, il pilota di maggior successo a Sepang è ancora la leggenda della MotoGP Valentino Rossi, con sei vittorie nella classe regina. Il suo pupillo Mooney VR46, Marco Bezzecchi, ha ancora la possibilità di vincere il titolo mondiale 2023 a tre weekend dalla fine, con 79 punti di distacco.

Tuttavia, l'attenzione è rivolta al duello tra il campione in carica Pecco Bagnaia e Jorge Martin. I due assi della Ducati sono nuovamente separati da soli 13 punti dopo il perfetto weekend di Buriram dello sfidante del Prima Pramac Racing Team. Tuttavia, Bagnaia ha vinto il GP della Malesia dello scorso anno, preparando il terreno per la sua prima vittoria nella classe regina.

Interessante anche il fatto che il campione del mondo Superbike Álvaro Bautista farà un'apparizione in MotoGP a Sepang in sella alla Desmosedici GP con una wildcard.

Gli appassionati di Germania, Austria e Svizzera devono tenere conto delle sette ore di fuso orario rispetto alla Malesia. Poiché le luci della gara principale della MotoGP di domenica si spengono alle 15.00 ora locale, così come quelle della Tissot Sprint di domenica, le gare della classe regina in Europa centrale iniziano alle 8.00 in ogni caso.

Programma del GP della Malesia 2023 (CET)

Venerdì 10 novembre:

02.00 - 02.35 (35 minuti): Moto3, prove 1

02.50 - 03.30 (40 minuti): Moto2, prove 1

03.45 - 04.30 (45 min): MotoGP, FP1



06.15 - 06.50 (35 min): Moto3, prove 2

07.05 - 07.45 (40 min): Moto2, prove 2

08.00 - 09.00 (60 minuti): MotoGP, prove libere



Sabato 11 novembre:

01.40 - 02.10 (30 min): Moto3, prove 3

02.25 - 02.55 (30 min): Moto2, prove 3

03.10 - 03.40 (30 min): MotoGP, FP2

03.50 - 04.05 (15 min): MotoGP, qualifiche 1

04.15 - 04.30 (15 min): MotoGP, qualifiche 2



05.50 - 06.05 (15 min): Moto3, qualifiche 1

06.15 - 06.30 (15 min): Moto3, qualifiche 2

06.45 - 07.00 (15 min): Moto2, qualifiche 1

07.10 - 07.25 (15 min): Moto2, qualifiche 2



Orario di inizio

08.00: MotoGP Sprint (10 giri)



Domenica 12 novembre:

03.40 - 03.50 (10 min): MotoGP, warm-up



Orario di partenza

05.00: Gara Moto3 (15 giri)

06.15: Gara Moto2 (17 giri)

08.00: Gara della MotoGP (20 giri)