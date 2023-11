Calendário de Sepang 2023: Corrida de MotoGP ao pequeno-almoço

Depois de um fim de semana sem corridas, os ases do MotoGP vão para a última jornada tripla da época de 2023 com o GP da Malásia de 10 a 12 de novembro.

O Circuito Internacional de Sepang, situado a cerca de 50 quilómetros a sul da capital malaia, Kuala Lumpur, tem 5,543 quilómetros de comprimento e cinco curvas à esquerda e dez à direita. A reta mais longa mede 920 metros. O circuito, desenhado por Hermann Tilke, recebeu o Campeonato do Mundo de Motociclismo pela primeira vez em abril de 1999.

A propósito, o piloto mais bem sucedido em Sepang continua a ser a lenda do MotoGP, Valentino Rossi, com seis vitórias na categoria rainha. O seu protegido Mooney VR46, Marco Bezzecchi, ainda tem uma hipótese remota de conquistar o título do Campeonato do Mundo de 2023 três fins-de-semana antes do final, com 79 pontos de atraso.

No entanto, o foco está no duelo entre o atual campeão Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Os dois ases da Ducati estão novamente separados por apenas 13 pontos após o fim de semana perfeito em Buriram do desafiante da Prima Pramac Racing Team. No entanto, Bagnaia foi vitorioso no GP da Malásia do ano passado, definindo o caminho para a sua primeira vitória no título na classe rainha.

Também interessante: o Campeão do Mundo de Superbike, Álvaro Bautista, vai participar como convidado no MotoGP em Sepang, na Desmosedici GP, com um wildcard.

Os fãs da Alemanha, Áustria e Suíça devem ter em conta a diferença horária de sete horas em relação à Malásia. Uma vez que as luzes da corrida principal de MotoGP no domingo se apagam às 15h00 locais, tal como acontece com o Tissot Sprint no domingo, as corridas da categoria rainha na Europa Central começam às 8h00 em cada caso.

Calendário do GP da Malásia de 2023 (CET)

Sexta-feira, 10 de novembro:

02:00 - 02:35 (35 min): Moto3, Treino 1

02.50 - 03.30 (40 min): Moto2, Treino 1

03.45 - 04.30 (45 min): MotoGP, FP1



06h15 - 06h50 (35 min): Moto3, Treino 2

07.05 - 07.45 (40 min): Moto2, Treino 2

08.00 - 09.00 (60 min): MotoGP, Treino



Sábado, 11 de novembro:

01.40 - 02.10 (30 min): Moto3, Treino 3

02.25 - 02.55 (30 min): Moto2, Treino 3

03.10 - 03.40 (30 min): MotoGP, FP2

03.50 - 04.05 (15 min): MotoGP, Qualificação 1

04.15 - 04.30 (15 min): MotoGP, Qualificação 2



05.50 - 06.05 (15 min): Moto3, Qualificação 1

06.15 - 06.30 (15 min): Moto3, Qualificação 2

06.45 - 07.00 (15 min): Moto2, Qualificação 1

07.10 - 07.25 (15 min): Moto2, Qualificação 2



08.00 hrs: MotoGP Sprint (10 voltas)



Domingo, 12 de novembro:

03.40 - 03.50 (10 min): MotoGP, aquecimento



05.00 hrs: Corrida de Moto3 (15 voltas)

06.15: Corrida de Moto2 (17 voltas)

08.00: Corrida de MotoGP (20 voltas)