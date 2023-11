MotoGP 2024: La situación tras el cambio de Márquez

Dado que la mayoría de los contratos de los pilotos de MotoGP con los equipos oficiales tienen una duración de dos años, por ejemplo para 2023 y 2024, cabía esperar un mercado de fichajes relativamente tranquilo esta temporada. Sin embargo, los acontecimientos, las especulaciones, los rumores, las conversaciones y las negociaciones no han tardado en sucederse.

De hecho, el alboroto comenzó en abril, cuando Alex Rins ganó el GP de Texas, y después se discutió la cuestión de si HRC debía ascenderlo al equipo Repsol para 2024. Sin embargo, el español utilizó una cláusula de su contrato en verano para pasar del equipo cliente de Honda al equipo oficial de Yamaha para la próxima temporada.

El futuro de Franco Morbidelli era entonces incierto, pero debido a que Johann Zarco prefirió un contrato de dos años con HRC y LCR a una oferta de un año de Ducati para la categoría de MotoGP (y un cambio al Campeonato del Mundo de Superbike para 2025) y al mismo tiempo Marco Bezzecchi favoreció el ambiente familiar de la VR46 sobre una Desmosedici de fábrica actual, "Morbido" acabó en el Prima Pramac Racing.

El Pierer Group esperaba desde hacía tiempo una posición adicional en parrilla para el prometedor supertalento Pedro Acosta, pero Dorna se negó en redondo. Por lo tanto, los austriacos tuvieron que tomar la difícil decisión de convertir a Pol Espargaró en piloto de pruebas y sustituto para 2024. Acosta formará equipo con Augusto Fernández en el GASGAS Factory Racing Tech3 Team.

Sin embargo, el mayor revuelo en el mercado de fichajes lo ha causado la rescisión anticipada del contrato de Marc Márquez con HRC al final de la temporada 2023. El seis veces campeón de MotoGP no quiere perder más tiempo a sus 30 años y por ello se cambia a la mejor moto actual de la categoría reina, la Ducati Desmosedici GP, junto a su hermano Alex, aunque sólo dispondrá de la especificación del año anterior en el Gresini Racing.

Tras Alex Rins, la Honda Racing Corporation también ha perdido a su referencia, por lo que hay una aguda escasez de personal en la alineación de Honda en MotoGP. Iker Lecuona, piloto oficial de Superbike, no puntuó en sus cinco participaciones en 2023, por lo que no era una opción ni para LCR ni para Repsol. Johann Zarco no quiere servir de tapón durante una temporada en el equipo oficial.

Los responsables de HRC llamaron entonces a la puerta de todos los candidatos imaginables, pero todos tienen contratos estancos: desde Oliveira a Viñales, pasando por Aleix Espargaró o el líder del Mundial de Moto2, Pedro Acosta.

Miguel Oliveira, pentacampeón de MotoGP con KTM, se mostró convencido de que podría salirse del acuerdo con Aprilia. Sin embargo, ahora se rumorea que pide un contrato de tres años con Honda (porque la RC213V no será competitiva de la noche a la mañana), pero Honda sólo ofrece un año de contrato al piloto portugués de 28 años.

En consecuencia, cada vez hay más indicios de que Fabio Di Giannantonio (4º en Mandalika, 3º en Phillip Island) intercambiará su puesto con Marc Márquez la próxima temporada y pasará de Gresini a Repsol Honda.

"Diggia merece seguir en el Campeonato del Mundo de MotoGP", declaró Gigi Dall'Igna, Director General de Ducati-Corse, a SPEEDWEEK.com tras el GP de Australia.

Su mánager, Diego Tavano, ex futbolista, no ha ocultado las negociaciones y también estuvo presente en Buriram el pasado fin de semana.

Sin embargo, el director del equipo Repsol Honda, Alberto Puig, también dijo al periodista de MotoGP.com Jack Appleyard al margen del GP de Tailandia: "No sólo estamos hablando con él. También estamos hablando con otros pilotos. No hay muchas posibilidades, pero estamos hablando con dos o tres al mismo tiempo y ya veremos".

Los colegas españoles de DAZN informaron recientemente de que HRC tendría en cuenta, entre otros, al ganador de Moto2 en Buriram, Fermín Aldeguer. Sin embargo, con sólo 18 años, el español no tiene prisa por forzar su entrada en la categoría reina a cualquier precio.

Los equipos de fábrica de MotoGP 2024

Red Bull KTM (Brad Binder, Jack Miller)

Ducati Lenovo (Pecco Bagnaia, Enea Bastianini)

Monster Yamaha (Fabio Quartararo, Alex Rins)

Aprilia Racing (Aleix Espargaró, Maverick Viñales)

Repsol Honda (Joan Mir, Fabio Di Giannantonio?)

Los equipos cliente de 2024

GASGAS Tech3 (Augusto Fernández, Pedro Acosta)

Prima Pramac Ducati (Jorge Martín, Franco Morbidelli)

CryptoDATA RNF Aprilia (Miguel Oliveira, Raúl Fernández)

Pertamina VR46 Ducati (Luca Marini, Marco Bezzecchi)

Gresini Racing Ducati (Alex Márquez, Marc Márquez)

LCR Honda (Johann Zarco, Takaaki Nakagami)