Championnat MotoGP 2024 : la situation après le changement de Márquez

Comme la plupart des contrats de pilotes MotoGP sont conclus pour deux ans avec les teams d'usine, par exemple pour 2023 et 2024, nous pouvions nous attendre à un marché des transferts relativement calme cette saison. Mais très vite, les événements, les spéculations, les rumeurs, les discussions et les négociations se sont précipités.

Le tourbillon a en fait commencé dès le mois d'avril, lorsqu'Alex Rins a remporté le GP du Texas et que la question de savoir si le HRC ne devait pas le promouvoir dans l'équipe Repsol pour 2024 a été abordée. En réalité, l'Espagnol a utilisé cet été une clause de son contrat pour passer de l'équipe cliente Honda à l'équipe d'usine Yamaha pour la saison prochaine.

L'avenir de Franco Morbidelli était alors incertain, mais comme Johann Zarco a préféré un contrat de deux ans avec le HRC et le LCR à une offre d'un an de Ducati pour la catégorie MotoGP (et pour 2025 le passage au championnat du monde Superbike) et que, dans le même temps, Marco Bezzecchi a préféré l'ambiance familiale de la VR46 à une Desmosedici d'usine actuelle, "Morbido" a trouvé refuge chez Prima Pramac Racing.

Le groupe Pierer a longtemps espéré obtenir une place supplémentaire sur la grille de départ pour le super talent en devenir Pedro Acosta, mais la Dorna a refusé catégoriquement. Les Autrichiens ont donc dû prendre la difficile décision de faire de Pol Espargaró le pilote d'essai et de réserve pour 2024. Acosta sera placé aux côtés d'Augusto Fernández dans l'équipe GASGAS Factory Racing Tech3.

Mais c'est la résiliation anticipée du contrat entre Marc Márquez et le HRC à la fin de la saison 2023 qui a provoqué le plus d'agitation sur le marché des transferts. A 30 ans, le sextuple champion de MotoGP ne veut plus perdre de temps et passe donc aux côtés de son frère Alex sur la meilleure moto actuelle de la "première classe", la Ducati Desmosedici GP, bien qu'il ne disposera chez Gresini Racing que de la spécification de l'année précédente.

Après Alex Rins, la Honda Racing Corporation a donc perdu sa référence, ce qui explique le manque cruel de personnel au sein de la formation MotoGP de Honda. Le pilote d'usine Superbike Iker Lecuona n'a marqué aucun point lors de ses cinq sorties en 2023 et n'entre donc pas en ligne de compte pour le LCR ou Repsol. Johann Zarco ne veut pas servir de bouche-trou pour une saison dans l'équipe d'usine.

Les managers du HRC ont alors frappé à la porte de tous les candidats possibles et imaginables, mais ils ont tous des contrats étanches - d'Oliveira à Viñales ainsi qu'Aleix Espargaró et Pedro Acosta, le leader du championnat du monde Moto2.

Miguel Oliveira, quintuple vainqueur du MotoGP sur KTM, a certes fait part de sa conviction qu'il pourrait se retirer de l'accord avec Aprilia. Mais entre-temps, on entend dire qu'il exige un contrat de trois ans chez Honda (parce que la RC213V ne sera pas compétitive du jour au lendemain), mais Honda ne propose qu'un contrat d'un an pour le Portugais de 28 ans.

C'est pourquoi de plus en plus de signes laissent penser que Fabio Di Giannantonio (4e à Mandalika, 3e à Phillip Island) échangera sa place avec Marc Márquez la saison prochaine et passera de Gresini à Repsol Honda.

"Diggia mérite de rester dans le championnat du monde MotoGP", a déclaré Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, à SPEEDWEEK.com après le GP d'Australie.

Son manager Diego Tavano, un ancien joueur de football, ne fait plus mystère des négociations et était également présent à Buriram le week-end dernier.

Cependant, le manager de l'équipe Repsol Honda Alberto Puig a également déclaré au journaliste de MotoGP.com Jack Appleyard en marge du GP de Thaïlande : "Nous ne parlons pas seulement avec lui. Nous parlons aussi avec d'autres gars. Il n'y a pas beaucoup de possibilités, mais nous parlons à deux ou trois en même temps et nous verrons".

Nos confrères espagnols de DAZN ont récemment rapporté que le HRC considérait entre autres le vainqueur de Buriram Moto2 Fermín Aldeguer. Mais à seulement 18 ans, l'Espagnol ne serait pas pressé de rejoindre la catégorie reine à tout prix.

Les équipes d'usine MotoGP 2024

Red Bull KTM (Brad Binder, Jack Miller)

Ducati Lenovo (Pecco Bagnaia, Enea Bastianini)

Monster Yamaha (Fabio Quartararo, Alex Rins)

Aprilia Racing (Aleix Espargaró, Maverick Viñales)

Repsol Honda (Joan Mir, Fabio Di Giannantonio ?)

Les équipes clientes en 2024

GASGAS Tech3 (Augusto Fernández, Pedro Acosta)

Prima Pramac Ducati (Jorge Martin, Franco Morbidelli)

CryptoDATA RNF Aprilia (Miguel Oliveira, Raúl Fernández)

Pertamina VR46 Ducati (Luca Marini, Marco Bezzecchi)

Gresini Racing Ducati (Alex Márquez, Marc Márquez)

LCR Honda (Johann Zarco, Takaaki Nakagami)