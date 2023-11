Gino Borsoi (Pramac): "Martin está listo para luchar"

Por cuarta vez esta temporada, Jorge Martín logró el doblete de victoria al sprint y en GP el pasado fin de semana en Buriram (tras Sachsenring, Misano y Motegi). El español de 25 años redujo así su desventaja en la clasificación del campeonato a 13 puntos.

Su jefe de equipo, Gino Borsoi, está convencido de que el "Martinator" reúne las mejores condiciones para ser el flamante vencedor al final del duelo interno de Ducati en el Campeonato del Mundo contra el defensor del título, Pecco Bagnaia. "Creo que Jorge es sin duda uno de los pilotos más rápidos de la pista en estos momentos. Ha demostrado una velocidad increíble. Está preparado para luchar, nosotros también", subraya el italiano. "Lo tenemos todo: el piloto y la moto, además Ducati nos ayuda en todo momento. Eso es todo lo que necesitamos".

Borsoi añadió una pequeña salvedad: "Puede que sólo nos falte un poco de experiencia, que naturalmente tiene el equipo oficial porque ganó el campeonato del mundo el año pasado con Pecco".

Por otra parte, para Martin, ya cinco veces ganador de MotoGP, querer batir al equipo oficial Ducati-Lenovo puede ser también una motivación adicional. Después de todo, al madrileño se le escapó por muy poco el ascenso al que aspiraba el año pasado contra Enea Bastianini.

"Sin duda, ahora tiene un poco más por lo que luchar", coincide Borsoi. "No está en el equipo de fábrica, pero tiene un equipo increíble. Se podría decir que somos casi como un equipo de fábrica: no somos rojos, pero estamos cerca", sonrió el director del equipo Pramac-Ducati. "Como he dicho, no nos falta de nada. La motivación está ahí, quizás incluso más que la temporada pasada, porque quiere demostrar que el piloto es rápido y que el equipo es lo suficientemente bueno."

Tras 17 años en el equipo español de Aspar, Gino Borsoi no se incorporó hasta finales del año pasado al equipo cliente Ducati de Paolo Campinoti, que actualmente no sólo está en liza por el título de pilotos, sino que también lidera la clasificación por equipos. "Sí, a veces incluso me resulta difícil entender dónde estamos en este momento", admitió.

Borsoi continuó: "Es como un sueño, tarde o temprano podría despertar y entender realmente lo que hemos conseguido hasta ahora. Ha sido una temporada increíble. Hemos conseguido muchos podios, hemos subido a los dos pilotos al escalón más alto del podio, lo cual es increíble porque las diferencias entre los equipos y las motos son muy pequeñas hoy en día. No hay mucho más que decir, simplemente estoy muy contento de formar parte de este increíble programa en este increíble equipo. Ahora todos nuestros esfuerzos se centran en terminar la temporada de la mejor manera posible. Lucharemos seguro".

La estrecha diferencia al frente de la clasificación del campeonato apunta a un duelo final por el título en Valencia. "Sería bonito para nosotros, pero creo que también para todo el mundo de MotoGP", dijo Borsoi. Con un guiño, continuó con una sutil petición a los representantes de los medios de comunicación: "Me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedir a los periodistas que no nos presionen demasiado. Por supuesto, estamos haciendo todo lo posible y estamos aquí para luchar. Pero quizá puedan ayudarnos, porque la presión es para el equipo oficial Ducati. Todo el mundo necesita una buena pelea para escribir una buena historia. Así que ayudadnos a reducir la diferencia y venid a Valencia para una lucha final".

Resultado carrera MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0.253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4.550

6º Marc Márquez, Honda, + 5.362

7º Marini, Ducati, + 6.778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, +14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, +21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 vueltas abajo

- Alex Márquez, Ducati, 14 vueltas detrás

- Oliveira, Aprilia, 20 vueltas menos



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (2ª infracción de presión de neumáticos de la temporada)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1.841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9. Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, +10.356

13º Bastianini, Ducati, +12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, +15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 389 puntos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández (caída). Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 589 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 570 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.