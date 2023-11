Gino Borsoi (Pramac) : "Martin est prêt à se battre".

Pour la quatrième fois de la saison, Jorge Martin a réussi le week-end dernier à Buriram le doublé sprint et GP (après le Sachsenring, Misano et Motegi). L'Espagnol de 25 ans a ainsi réduit son retard au classement du championnat du monde à 13 points.

Son team manager Gino Borsoi est convaincu que le "Martinator" dispose des meilleures conditions pour être le vainqueur rayonnant à l'issue du duel interne au championnat du monde Ducati contre le tenant du titre Pecco Bagnaia. "Je pense que Jorge est certainement l'un des pilotes les plus rapides sur la piste en ce moment. Il a montré une vitesse incroyable. Il est prêt à se battre, nous sommes prêts à nous battre", a souligné l'Italien. "Nous avons tout - le pilote et la moto, en plus de cela, Ducati nous aide tout le temps. C'est tout ce dont nous avons besoin".

Borsoi a tout de même ajouté une petite réserve : "Il nous manque peut-être juste un peu d'expérience, ce que l'équipe d'usine a naturellement, puisqu'elle a déjà gagné le championnat du monde l'année dernière avec Pecco".

D'un autre côté, vouloir battre justement l'équipe d'usine Ducati-Lenovo peut aussi être une motivation supplémentaire pour Martin, désormais quintuple vainqueur en MotoGP. Après tout, le Madrilène a manqué de peu la promotion espérée l'année dernière face à Enea Bastianini.

"Il est certain qu'il a maintenant ce petit plus pour se battre", approuve Borsoi. "Il n'est pas dans l'équipe d'usine, mais il a une équipe incroyable. On peut dire que nous sommes presque comme une équipe d'usine - nous ne sommes pas rouges, mais nous nous en approchons", a déclaré en souriant le team manager de Pramac-Ducati. "Comme je l'ai dit, nous ne manquons de rien. La motivation est là, peut-être même plus que la saison dernière, parce qu'il veut montrer que le pilote est rapide et que l'équipe est suffisamment bonne".

Après 17 ans passés au sein de l'équipe espagnole Aspar, Gino Borsoi n'a rejoint qu'à la fin de l'année dernière l'équipe cliente Ducati de Paolo Campinoti, qui se bat actuellement non seulement pour le titre des pilotes, mais aussi en tête du classement par équipe. "Oui, il est parfois difficile, même pour moi, de comprendre où nous en sommes", a-t-il avoué.

Borsoi poursuit : "C'est comme un rêve, tôt ou tard, je me réveillerai peut-être et je comprendrai vraiment ce que nous avons déjà accompli. C'est déjà une saison incroyable. Nous avons accumulé de nombreux podiums, nous avons placé nos deux pilotes sur la plus haute marche du podium, ce qui est incroyable car les différences entre les équipes et les motos sont aujourd'hui très faibles. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, je suis simplement très heureux de faire partie de cet incroyable programme dans cette incroyable équipe. Maintenant, tous nos efforts visent à terminer la saison de la meilleure façon possible. Nous allons certainement nous battre".

Le faible écart en tête du classement du championnat du monde laisse présager une épreuve de force finale pour le titre à Valence. "Ce serait bien pour nous, mais je pense que ce serait aussi bien pour tout le monde du MotoGP", a déclaré Borsoi à ce sujet. Avec un clin d'œil, il a laissé échapper une invitation discrète aux représentants des médias : "J'en profite pour demander aux journalistes de ne pas nous mettre trop de pression. Nous faisons bien sûr de notre mieux et sommes ici pour nous battre. Mais vous pouvez peut-être nous aider, car la pression est sur l'équipe d'usine Ducati. Tout le monde a besoin d'une bonne bagarre pour écrire une bonne histoire. Alors aidez-nous à réduire l'écart et à venir à Valence pour une bataille finale".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.