Gino Borsoi (Pramac): "Martin è pronto a combattere".

Per la quarta volta in questa stagione, Jorge Martin ha ottenuto la doppia vittoria in volata e nel GP lo scorso fine settimana a Buriram (dopo Sachsenring, Misano e Motegi). Il 25enne spagnolo ha così ridotto il suo deficit nella classifica del campionato a 13 punti.

Il suo team manager Gino Borsoi è convinto che il "Martinator" abbia i migliori requisiti per essere il raggiante vincitore alla fine del duello interno al Mondiale Ducati contro il campione in carica Pecco Bagnaia. "Penso che Jorge sia sicuramente uno dei piloti più veloci in pista al momento. Ha dimostrato una velocità incredibile. Lui è pronto a combattere, noi siamo pronti a combattere", ha sottolineato l'italiano. "Abbiamo tutto: il pilota e la moto, e la Ducati ci aiuta sempre. È tutto ciò di cui abbiamo bisogno".

Borsoi ha aggiunto una piccola avvertenza: "Forse ci manca un po' di esperienza, che il team ufficiale ha naturalmente perché ha vinto il campionato del mondo l'anno scorso con Pecco".

D'altra parte, per Martin, ora cinque volte vincitore della MotoGP, la voglia di battere il team Ducati-Lenovo può essere una motivazione in più. Dopotutto, il madrileno ha mancato di poco la promozione che sperava di ottenere l'anno scorso contro Enea Bastianini.

"Ora ha sicuramente qualcosa in più per cui lottare", ha concordato Borsoi. "Non fa parte della squadra ufficiale, ma ha un team incredibile. Si potrebbe dire che siamo quasi come un team factory: non siamo rossi, ma ci siamo vicini", ha sorriso il team manager di Pramac-Ducati. "Come ho detto, non ci manca nulla. La motivazione c'è, forse anche più della scorsa stagione, perché vuole dimostrare che il pilota è veloce e la squadra è abbastanza buona".

Dopo 17 anni con il team spagnolo Aspar, Gino Borsoi si è unito solo alla fine dello scorso anno al team Ducati clienti di Paolo Campinoti, che attualmente non solo è in lizza per il titolo piloti ma è anche in testa alla classifica a squadre. "Sì, a volte è difficile anche per me capire dove siamo al momento", ha ammesso.

Borsoi ha continuato: "È come un sogno, prima o poi mi sveglierò e capirò davvero cosa abbiamo ottenuto finora. È stata una stagione incredibile. Abbiamo raccolto molti podi, abbiamo portato entrambi i piloti sul gradino più alto del podio, il che è incredibile perché le differenze tra le squadre e le moto sono molto ridotte al giorno d'oggi. Non c'è molto altro da dire, sono solo molto felice di far parte di questo incredibile programma in questa incredibile squadra. Ora tutti i nostri sforzi sono concentrati sul finire la stagione nel miglior modo possibile. Lotteremo di sicuro".

Lo scarto ridotto in cima alla classifica del campionato fa pensare a una resa dei conti finale a Valencia. "Sarebbe bello per noi, ma credo anche per tutto il mondo della MotoGP", ha detto Borsoi. Con una strizzatina d'occhio, ha proseguito con una sottile richiesta ai rappresentanti dei media: "Vorrei cogliere l'occasione per chiedere ai giornalisti di non metterci troppa pressione. Naturalmente, stiamo facendo del nostro meglio e siamo qui per combattere. Ma forse potete aiutarci, perché la pressione è sul team Ducati. Tutti hanno bisogno di una buona battaglia per scrivere una buona storia. Quindi aiutateci a ridurre il distacco e a venire a Valencia per la lotta finale".

Risultati gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 giri in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5.362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, +14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17,640

17° Augusto Fernández, KTM, +21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione stagionale alla pressione degli pneumatici)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, +10.356

13° Bastianini, Ducati, +12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Fernández 76. 16. Augusto Márquez 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campionato mondiale a squadre:

1. Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.