Gino Borsoi (Pramac): "O Martin está pronto para lutar".

Pela primeira vez na era do MotoGP, um piloto de uma equipa independente pode ganhar o título de MotoGP em 2023 com Jorge Martin. É isto que o Diretor de Equipa da Pramac Ducati, Gino Borsoi, diz sobre o desempenho da sua equipa.

Pela quarta vez esta época, Jorge Martin alcançou a dupla vitória no sprint e no GP no passado fim de semana em Buriram (depois de Sachsenring, Misano e Motegi). O espanhol de 25 anos reduziu assim a sua desvantagem na classificação do campeonato para 13 pontos.

O seu chefe de equipa, Gino Borsoi, está convencido de que o "Martinator" tem os melhores pré-requisitos para ser o vencedor no final do duelo interno do Campeonato do Mundo da Ducati contra o atual campeão Pecco Bagnaia. "Acho que o Jorge é definitivamente um dos pilotos mais rápidos na pista neste momento. Ele mostrou uma velocidade incrível. Ele está pronto para lutar, nós estamos prontos para lutar", sublinhou o italiano. "Temos tudo - o piloto e a moto, e a Ducati está sempre a ajudar-nos. É tudo o que precisamos".

Borsoi acrescentou uma pequena ressalva: "Talvez nos falte um pouco de experiência, que a equipa de fábrica tem naturalmente porque ganhou o campeonato do mundo no ano passado com Pecco."

Por outro lado, para Martin, agora cinco vezes vencedor do MotoGP, querer vencer a equipa de fábrica da Ducati-Lenovo também pode ser uma motivação adicional. Afinal de contas, o madrileno perdeu por pouco a promoção que esperava no ano passado contra Enea Bastianini.

"Ele tem certamente um pouco mais para lutar agora", concordou Borsoi. "Ele não está na equipa de fábrica, mas tem uma equipa incrível. Pode dizer-se que somos quase como uma equipa de fábrica - não somos vermelhos, mas estamos perto," sorriu o chefe de equipa da Pramac-Ducati. "Como disse, não nos está a faltar nada. A motivação está lá, talvez até mais do que na época passada, porque ele quer mostrar que o piloto é rápido e que a equipa é suficientemente boa."

Depois de 17 anos com a equipa espanhola Aspar, Gino Borsoi só se juntou à equipa cliente Ducati de Paolo Campinoti no final do ano passado, que atualmente não só está na luta pelo título de pilotos como também lidera a classificação por equipas. "Sim, por vezes é até difícil para mim perceber onde estamos neste momento", admitiu.

É como um sonho, mais cedo ou mais tarde talvez acorde e compreenda realmente o que alcançámos até agora. Tem sido uma época incrível. Conseguimos muitos pódios, colocámos ambos os pilotos no degrau mais alto do pódio, o que é incrível porque as diferenças entre as equipas e as motos são muito pequenas hoje em dia. Não há muito mais a dizer, estou apenas muito feliz por fazer parte deste programa incrível, nesta equipa incrível. Agora todos os nossos esforços estão concentrados em terminar a época da melhor forma possível. Vamos lutar de certeza".

A pequena diferença no topo da classificação do campeonato aponta para um confronto final pelo título em Valência. "Isso seria bom para nós, mas acho que também para todo o mundo do MotoGP", disse Borsoi. Com uma piscadela de olho, ele seguiu com um pedido subtil aos representantes da imprensa: "Gostaria de aproveitar esta oportunidade para pedir aos jornalistas para não colocarem demasiada pressão sobre nós. É claro que estamos a fazer o nosso melhor e estamos aqui para lutar. Mas talvez nos possam ajudar, porque a pressão está sobre a equipa de fábrica da Ducati. Toda a gente precisa de uma boa luta para escrever uma boa história. Por isso, ajudem-nos a reduzir a diferença e venham para Valência para uma luta final."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn em 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, +14,537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17,640

17º Augusto Fernández, KTM, +21,307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, menos 20 voltas



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= penalização de 3 segundos (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, +10,356

13º Bastianini, Ducati, +12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17º Oliveira, Aprilia, + 17,753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.