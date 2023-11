Pit Beirer (KTM) : Pas de troisième équipe MotoGP prévue ?

Pierer Mobility AG a fait son entrée dans le championnat du monde de MotoGP en 2017 et exploite depuis 2020 une équipe cliente avec l'écurie Tech3 d'Hervé Poncharal, qui battra pour la première fois le pavé en 2023 pour sa marque secondaire GASGAS. Les motos sont toutefois des KTM RC16 de construction identique, même si Brad Binder et Jack Miller roulent depuis le GP du Japon (1er octobre) avec des châssis en carbone et que l'équipe GASGAS (Pol Espargaró et Augusto Fernández) continuera à courir avec un cadre en acier, du moins en 2023.

Pour 2024, le groupe Pierer avait signé cinq pilotes MotoGP, à savoir Binder, Miller, le candidat au titre Moto2 Pedro Acosta ainsi que Pol Espargaró et Augusto Fernández. Mais les deux créneaux restent réservés à un nouveau constructeur après le retrait de Suzuki, bien que BMW et Kawasaki ne fassent aucun effort pour s'engager dans la catégorie reine.

Pit Beirer, directeur Motorsport de Pierer Mobility AG, ne veut pas confirmer pour l'instant que l'Autriche continue à vouloir une troisième équipe MotoGP - bien que Ducati domine avec quatre équipes.

"S'il doit y avoir maintenant de nouvelles "concessions" au hasard pour des usines de renom, il faut bien réfléchir en tant que constructeur si l'on veut vraiment dépenser de l'argent pour une troisième équipe pour cette série de courses et dans ce sport", a expliqué Pit Beirer à SPEEDWEEK.com.

La Dorna ne veut cependant pas soutenir la stratégie marketing de Pierer Mobility AG qui, au lieu de deux équipes KTM et d'une équipe GASGAS, préférerait peut-être ramener MV Agusta en "première classe" en 2024, mais avec des motos KTM RC16.

Stefan Pierer, le président du conseil d'administration du groupe Pierer, exclut toutefois un développement MotoGP séparé pour GASGAS ou même Husqvarna.

"Le MotoGP va évoluer vers la Formule 1. En tant que constructeur, tu auras une plateforme moteur comme en Formule 1", estime le Styrien. "Les équipes se différencieront alors par un châssis différent ; les unités d'entraînement resteront identiques".

Mais cela pourrait arriver au plus tôt en 2027, car le règlement actuel est fixé jusqu'à fin 2026.

Pierer n'exclut toutefois pas "d'entrer en MotoGP avec MV Agusta en tant que marque propre".

Husqvarna : pas de projets MotoGP

Mais un engagement en MotoGP serait un énorme investissement pour la marque de luxe MV Agusta, qui ne vend pour l'instant que 6000 motos par an. Pierer possède provisoirement 25,1 pour cent de MV Agusta Motor par le biais de KTM AG, il prendra la majorité de cette marque premium au printemps 2026.

Le groupe Pierer dépense actuellement 70 millions d'euros pour les trois catégories GP, dont 30 millions sont apportés par les sponsors et la Dorna.

Compte tenu du nombre de pièces actuellement vendues par MV Agusta, une entrée en MotoGP est-elle économiquement justifiée ? Pour pouvoir appeler les motos MV Agista, il faudrait développer un moteur propre.

Pierer : "Il faut bien commencer un jour. MV Agusta a déjà remporté de très nombreux titres de champion du monde, indépendamment du fait qu'ils sont désormais actifs dans le domaine du luxe, je n'exclus pas une participation au MotoGP avec MV Agusta après 2026".

Une chose est sûre : Le groupe Pierer n'entrera jamais dans le championnat du monde MotoGP avec la marque Husqvarna. Cela n'est pas prévu dans le concept de la marque à Mattighofen. De plus, jusqu'à présent, l'équipe Husky Moto2 avec Liqui Moly Intact (pilotes : Darryn Binder, Lukas Tulovic), engagée pour la première fois en 2023, s'est avérée être une énorme déception pour les Autrichiens du Ready-to-Race orientés vers le succès.

"Notre objectif en MotoGP est de décrocher d'autres podiums", a constaté Pit Beirer, "pour l'instant, la troisième équipe MotoGP n'est pas le plus gros sujet de discussion chez nous. "Nous n'allons pas faire de politique de marque maintenant, ce n'est pas non plus mon travail. Mon travail est d'amener la KTM sur le podium et de faire en sorte que l'équipe GASGAS se classe juste derrière".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.