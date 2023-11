Pit Beirer (KTM): nessun terzo team MotoGP in programma?

La scorsa stagione, il Gruppo Pierer ha compiuto numerosi sforzi per acquisire un terzo team di MotoGP. Gli austriaci sono stati respinti. Forse non arriveranno prima del 2027 - e allora con MV Agusta!

Pierer Mobility AG è entrata nel Campionato del Mondo MotoGP nel 2017 e dal 2020 gestisce un team clienti con la squadra corse Tech3 di Hervé Poncharal, che nel 2023 promuoverà per la prima volta il suo secondo marchio GASGAS. Tuttavia, le moto sono identiche KTM RC16, anche se Brad Binder e Jack Miller corrono con telai in carbonio dal GP del Giappone (1° ottobre) e la squadra GASGAS (Pol Espargaró e Augusto Fernández) continuerà a gareggiare con il telaio in acciaio, almeno nel 2023.

Il Gruppo Pierer aveva cinque piloti della MotoGP sotto contratto per il 2024: Binder, Miller, il contendente al titolo Moto2 Pedro Acosta, Pol Espargaró e Augusto Fernández. Tuttavia, i due posti rimangono riservati a un nuovo costruttore dopo il ritiro di Suzuki, anche se BMW e Kawasaki non si stanno muovendo per entrare nella classe regina.

Pit Beirer, Direttore Motorsport di Pierer Mobility AG, non vuole confermare per il momento che l'Austria punta ancora a un terzo team MotoGP, anche se Ducati domina con quattro squadre.

"Se ora ci saranno nuove concessioni indiscriminatamente per le fabbriche più conosciute, come costruttore dovrai pensare attentamente se vuoi spendere dei soldi per un terzo team in questa serie di gare e in questo sport", ha detto Pit Beirer a SPEEDWEEK.com.

Tuttavia, Dorna non vuole sostenere la strategia di marketing di Pierer Mobility AG, che forse preferirebbe riportare MV Agusta nella classe regina nel 2024 invece di due team KTM e un team GASGAS - ma con moto KTM RC16.

Tuttavia, Stefan Pierer, CEO del Gruppo Pierer, esclude uno sviluppo separato della MotoGP per GASGAS o anche per Husqvarna.

"La MotoGP si svilupperà nella direzione della Formula 1. I costruttori avranno una piattaforma di motori come in Formula 1", afferma lo stiriano. "I team si differenzieranno poi con un telaio diverso; le unità motrici rimarranno identiche".

Ma questo potrebbe accadere non prima del 2027, dato che i regolamenti attuali sono fissati fino alla fine del 2026.

Tuttavia, Pierer non esclude "che entreremo in MotoGP con MV Agusta come marchio proprio".

Husqvarna: nessun piano per la MotoGP

Ma un impegno nel MotoGP sarebbe un investimento enorme per il marchio di lusso MV Agusta, che attualmente vende solo 6.000 moto all'anno. Pierer possiede attualmente il 25,1% di MV Agusta Motor tramite KTM AG e acquisirà la quota di maggioranza di questo marchio premium nella primavera del 2026.

Il Gruppo Pierer spende attualmente 70 milioni di euro per le tre classi del GP, di cui 30 milioni di euro sono forniti da sponsor e Dorna.

Considerati gli attuali dati di vendita di MV Agusta, è giustificabile dal punto di vista economico un ingresso in MotoGP? Per poter chiamare le moto MV Agista, l'azienda dovrebbe sviluppare i propri motori.

Pierer: "A un certo punto bisogna iniziare. MV Agusta ha già vinto molti titoli mondiali, indipendentemente dal fatto che ora è attiva nel settore del lusso, non escludo un coinvolgimento nella MotoGP con MV Agusta dopo il 2026".

Una cosa è certa: Il Gruppo Pierer non entrerà mai nel Campionato del Mondo MotoGP con il marchio Husqvarna. Questo non fa parte del concetto di marchio a Mattighofen. Inoltre, il team Husky Moto2 con Liqui Moly Intact (piloti: Darryn Binder, Lukas Tulovic), che debutterà nel 2023, si è finora rivelato una grande delusione per gli austriaci orientati al successo e pronti a correre.

"Il nostro obiettivo in MotoGP è un maggior numero di podi", ha dichiarato Pit Beirer, "Al momento, il terzo team MotoGP non è il problema principale per noi. "Non abbiamo intenzione di perseguire la politica del marchio ora, non è nemmeno il mio lavoro. Il mio compito è quello di portare la KTM sul podio e di assicurarmi che il team GASGAS arrivi subito dopo".

Risultati gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 giri in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5.362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, +14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17,640

17° Augusto Fernández, KTM, +21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione stagionale alla pressione degli pneumatici)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, +10.356

13° Bastianini, Ducati, +12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Fernández 76. 16. Augusto Márquez 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campionato mondiale a squadre:

1. Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.