Pit Beirer (KTM): Não está prevista uma terceira equipa de MotoGP?

A Pierer Mobility AG entrou no Campeonato do Mundo de MotoGP em 2017 e tem uma equipa cliente com a equipa de corrida Tech3 de Hervé Poncharal desde 2020, que irá promover a sua segunda marca GASGAS pela primeira vez em 2023. No entanto, as motos são idênticas às KTM RC16, apesar de Brad Binder e Jack Miller estarem a correr com chassis de carbono desde o GP do Japão (1 de outubro) e a equipa GASGAS (Pol Espargaró e Augusto Fernández) continuar a competir com o quadro de aço, pelo menos em 2023.

O Grupo Pierer tinha cinco pilotos de MotoGP sob contrato para 2024, nomeadamente Binder, Miller, o candidato ao título de Moto2 Pedro Acosta, Pol Espargaró e Augusto Fernández. No entanto, as duas vagas continuam reservadas para um novo fabricante após a retirada da Suzuki, embora a BMW e a Kawasaki não estejam a fazer qualquer movimento para entrar na categoria rainha.

Pit Beirer, Diretor de Desportos Motorizados da Pierer Mobility AG, não quer confirmar, por enquanto, que a Áustria ainda está a pensar numa terceira equipa de MotoGP - apesar de a Ducati dominar com quatro equipas.

"Se agora há novas concessões indiscriminadamente para fábricas bem conhecidas, como fabricante temos de pensar cuidadosamente se queremos gastar algum dinheiro numa terceira equipa para esta série de corridas e neste desporto", disse Pit Beirer à SPEEDWEEK.com.

No entanto, a Dorna não quer apoiar a estratégia de marketing da Pierer Mobility AG, que possivelmente preferiria trazer a MV Agusta de volta à categoria rainha em 2024, em vez de duas equipas KTM e uma equipa GASGAS - mas com motos KTM RC16.

No entanto, Stefan Pierer, Diretor Executivo do Grupo Pierer, exclui a possibilidade de um desenvolvimento separado do MotoGP para a GASGAS ou mesmo para a Husqvarna.

"O MotoGP vai desenvolver-se na direção da Fórmula 1. Como fabricante, teremos uma plataforma de motores como na Fórmula 1", diz o Estírio. "As equipas vão então diferenciar-se com um chassis diferente; as unidades de tração permanecerão idênticas."

Mas isso poderá acontecer, no mínimo, em 2027, uma vez que os regulamentos actuais estão fixados até ao final de 2026.

No entanto, Pierer não exclui "a possibilidade de entrarmos no MotoGP com a MV Agusta como nossa própria marca".

Husqvarna: Sem planos para o MotoGP

Mas um compromisso de MotoGP seria um enorme investimento para a marca de luxo MV Agusta, que atualmente só vende 6.000 motos por ano. A Pierer detém atualmente 25,1% da MV Agusta Motor através da KTM AG e irá adquirir uma participação maioritária nesta marca de luxo na primavera de 2026.

O Grupo Pierer gasta atualmente 70 milhões de euros nas três classes de GP, dos quais 30 milhões são contribuídos pelos patrocinadores e pela Dorna.

Tendo em conta os actuais números de vendas da MV Agusta, será que uma entrada no MotoGP é economicamente justificável? Para poder chamar às suas motas MV Agusta, a empresa teria de desenvolver os seus próprios motores.

Pierer: "Há que começar por algum lado. A MV Agusta já ganhou muitos títulos de campeões do mundo, independentemente do facto de estarem agora activos no sector do luxo, não excluo uma participação da MV Agusta no MotoGP depois de 2026".

Uma coisa é certa: O Grupo Pierer nunca entrará no Campeonato do Mundo de MotoGP com a marca Husqvarna. Isso não faz parte do conceito da marca em Mattighofen. Além disso, a equipa Husky Moto2 com a Liqui Moly Intact (pilotos: Darryn Binder, Lukas Tulovic), que fará a sua estreia em 2023, provou até agora ser uma grande desilusão para os austríacos orientados para o sucesso.

"O nosso objetivo no MotoGP é conseguir mais pódios", afirma Pit Beirer. "De momento, a terceira equipa de MotoGP não é a nossa principal preocupação. "Não vamos fazer política de marca agora, esse também não é o meu trabalho. O meu trabalho é colocar a KTM no pódio e garantir que a equipa GASGAS termina logo atrás."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn em 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, +14,537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17,640

17º Augusto Fernández, KTM, +21,307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, menos 20 voltas



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= penalização de 3 segundos (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, +10,356

13º Bastianini, Ducati, +12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17º Oliveira, Aprilia, + 17,753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.