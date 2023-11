Surprise : Aldeguer négocie avec Repsol-Honda

L'exceptionnel pilote espagnol Fermin Aldeguer a déjà remporté le championnat d'Europe Moto2 en 2021, à l'âge de 16 ans, sur la Boscoscuro du propriétaire de l'équipe Speed-up, Luca Boscoscuro, et a déjà gagné à Silverstone et la semaine dernière à Buriram dans le championnat du monde Moto2 actuel (c'est sa deuxième saison en GP).

Mais des inquiétudes se mêlent à la joie des succès du sixième du championnat du monde (son coéquipier Alonso Lopez est septième du championnat). En effet, les succès du talentueux Aldeguer, âgé de 18 ans seulement, suscitent depuis l'été déjà la convoitise des équipes concurrentes comme Fantic et Master Camp. Le chef d'équipe Boscoscuro insiste certes pour obtenir un contrat en béton, mais il a toujours été clair qu'aucune écurie ne peut retenir par la force un coureur désireux de partir.

Les exemples des années les plus récentes : Jorge Lorenzo a quitté Repsol après un an, Maverick Vinãles s'est séparé de Yamaha en plein mois d'août 2021, Johann Zarco a été licencié de Red Bull-KTM en 2019 après le GP de Misano, alors qu'il avait déjà résilié son contrat pour 2020. Jorge Martin s'est libéré de son contrat KTM pour 2021 et est parti chez Pramac-Ducati, tandis que KTM a insisté pour que Raúl Fernández lève son option pour 2022 - et s'est ensuite réjoui lorsque l'Espagnol a tout de même décidé de rejoindre RNF-Aprilia après une saison 2022 éprouvante.

Dans le cas de Fermin Aldeguer, une possibilité particulièrement lucrative est même venue s'ajouter aux offres de Moto2 ces derniers jours. En effet, le team manager de Repsol-Honda, Alberto Puig, continue de chercher un remplaçant à Marc Márquez. Et si l'on regarde les formations du HRC de ces dernières années, on constate chez Puig une nette tendance aux duos de pilotes espagnols. Même dans le championnat du monde Superbike avec Lecuona et Vierge, alors qu'il y aurait certainement de meilleurs pilotes disponibles pour une marque mondiale comme Honda.

C'est pourquoi des négociations ont été entamées entre Puig et Héctor Faubel, le manager d'Aldeguer. Le vainqueur de la Moto2 pourrait devenir le coéquipier de Joan Mir, mais Faubel exige un contrat de trois ans en raison de la faiblesse du matériel - comme l'a déjà fait papa Paulo Oliveira pour son fils Miguel. Ce que Puig a refusé, car il ne veut engager le nouveau pilote que pour un an et regarder à nouveau sur le marché des transferts pour 2025.

De plus, pour le développement de la RC213V, Repsol-Honda a besoin d'un pilote avec de l'expérience en MotoGP - et Diggia apporte deux ans d'expérience sur la Ducati, la meilleure moto du plateau.

De plus, à l'époque du MotoGP, Honda n'a fait venir des rookies dans l'équipe d'usine que pour des raisons très valables : Dani Pedrosa en 2006 après trois titres, Marc Márquez en 2013 après deux titres, Alex Márquez après 2019 après son triomphe dans le championnat du monde Moto2 - et pour garder le frère Marc heureux.