Sorpresa: Aldeguer negozia con Repsol-Honda

L'eccezionale pilota spagnolo Fermin Aldeguer ha vinto il Campionato Europeo Moto2 2021 all'età di 16 anni sulla Boscoscuro del proprietario del team Speed-up Luca Boscoscuro e ha già vinto nell'attuale Campionato del Mondo Moto2 (è il suo secondo GP stagionale) a Silverstone e la scorsa settimana a Buriram.

Tuttavia, l'esultanza per il successo del sesto pilota del Mondiale (il compagno di squadra Alonso Lopez è settimo nel Mondiale) si mescola alla preoccupazione. Il successo del 18enne talento Aldeguer ha suscitato l'interesse di squadre rivali come Fantic e Master Camp fin dall'estate. Il boss della squadra Boscoscuro insiste su un contratto a prova di bomba, ma è sempre stato chiaro che nessuna squadra può trattenere un corridore che è disposto ad andarsene con la forza.

Esempi degli ultimi anni: Jorge Lorenzo ha lasciato la Repsol dopo un anno, Maverick Vinãles si è separato dalla Yamaha a metà agosto 2021, Johann Zarco è stato rilasciato dalla Red Bull-KTM nel 2019 dopo il GP di Misano, quando aveva già annullato il suo contratto per il 2020. Jorge Martin si è svincolato dal contratto KTM per il 2021 ed è passato alla Pramac-Ducati, mentre KTM ha insistito per onorare l'opzione per Raúl Fernández per il 2022 - ed è stata poi felice quando lo spagnolo ha optato per la RNF-Aprilia dopo l'estenuante stagione 2022.

Nel caso di Fermin Aldeguer, alle offerte per la Moto2 si è aggiunta negli ultimi giorni un'opzione particolarmente vantaggiosa. Il team manager di Repsol Honda Alberto Puig è ancora alla ricerca di un sostituto per Marc Márquez. E se si guarda alle formazioni HRC degli ultimi anni, Puig ha una chiara tendenza al duo di piloti spagnoli. Anche nel campionato mondiale Superbike con Lecuona e Vierge, anche se ci sarebbero sicuramente piloti migliori a disposizione di un marchio globale come Honda.

Per questo motivo sono state avviate trattative tra Puig e il manager di Aldeguer Héctor Faubel. Il vincitore della Moto2 potrebbe diventare il compagno di squadra di Joan Mir, ma Faubel chiede un contratto di tre anni a causa della sua debolezza, proprio come papà Paulo Oliveira ha fatto con suo figlio Miguel. Puig ha rifiutato, perché vuole firmare il nuovo pilota solo per un anno e guardarsi intorno sul mercato dei trasferimenti per il 2025.

Repsol Honda ha anche bisogno di un pilota con esperienza in MotoGP per lo sviluppo della RC213V - e Diggia porta due anni di esperienza sulla Ducati, la migliore moto del settore.

Inoltre, nell'era della MotoGP, Honda ha portato in squadra piloti esordienti solo per ottime ragioni: Dani Pedrosa nel 2006 dopo aver vinto tre titoli, Marc Márquez nel 2013 dopo aver vinto due titoli, Alex Márquez nel 2019 dopo il trionfo nel Campionato del Mondo Moto2 - e per far felice il fratello Marc.