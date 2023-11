Surpresa: Aldeguer negoceia com a Repsol-Honda

No Campeonato do Mundo de Moto2, o espanhol Fermin Aldeguer, de 18 anos (duas vitórias na Boscoscuro 2023), não se livra de ofertas. Agora, está mesmo a ser discutido pela Repsol-Honda.

O excecional piloto espanhol Fermin Aldeguer venceu o Campeonato Europeu de Moto2 de 2021 com 16 anos na Boscoscuro do proprietário da equipa Speed-up, Luca Boscoscuro, e já venceu no atual Campeonato do Mundo de Moto2 (é a sua segunda época de GP) em Silverstone e na semana passada em Buriram.

No entanto, o júbilo em torno do sucesso do sexto classificado no Campeonato do Mundo (o companheiro de equipa Alonso Lopez é sétimo no Campeonato do Mundo) é misturado com preocupação. O sucesso do talento de Aldeguer, de 18 anos, desperta desde o verão o interesse de equipas rivais como a Fantic e a Master Camp. O chefe de equipa Boscoscuro insiste num contrato estanque, mas sempre foi claro que nenhuma equipa de corridas pode manter um piloto que está disposto a sair à força.

Exemplos dos últimos anos: Jorge Lorenzo deixou a Repsol após um ano, Maverick Vinãles separou-se da Yamaha em meados de agosto de 2021, Johann Zarco foi dispensado da Red Bull-KTM em 2019 após o GP de Misano, altura em que já tinha cancelado o seu contrato para 2020. Jorge Martin comprou a sua saída do contrato da KTM para 2021 e foi para a Pramac-Ducati, enquanto a KTM insistiu em honrar a opção de Raúl Fernández para 2022 - e ficou feliz quando o espanhol optou pela RNF-Aprilia após a extenuante temporada de 2022.

No caso de Fermin Aldeguer, uma opção particularmente lucrativa foi adicionada às ofertas de Moto2 nos últimos dias. O chefe de equipa da Repsol Honda, Alberto Puig, continua à procura de um substituto para Marc Márquez. E se olharmos para as formações da HRC nos últimos anos, Puig tem uma clara tendência para duplas de pilotos espanhóis. Mesmo no Campeonato do Mundo de Superbike com Lecuona e Vierge, embora haja certamente melhores pilotos disponíveis para uma marca global como a Honda.

É por isso que foram agora iniciadas negociações entre Puig e Héctor Faubel, diretor da Aldeguer. O vencedor da Moto2 poderia tornar-se companheiro de equipa de Joan Mir, mas Faubel está a exigir um contrato de três anos devido ao material de peito fraco - tal como o pai Paulo Oliveira fez com o seu filho Miguel. Puig recusou, pois só quer assinar com o novo piloto por um ano e procurar no mercado de transferências para 2025.

A Repsol Honda também precisa de um piloto com experiência em MotoGP para o desenvolvimento da RC213V - e Diggia traz dois anos de experiência na Ducati, a melhor moto da categoria.

Além disso, a Honda só trouxe novatos para a equipa de fábrica na era do MotoGP por razões muito boas: Dani Pedrosa em 2006 depois de ganhar três títulos, Marc Márquez em 2013 depois de ganhar dois títulos, Alex Márquez depois de 2019 após o seu triunfo no Campeonato do Mundo de Moto2 - e para manter o irmão Marc feliz.