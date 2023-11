Red Bull KTM : Jack Miller doit-il trembler pour sa place ?

Jack Miller a déjà quitté quatre GP cette année sans marquer de point, et au Texas, il n'en a récolté qu'un seul (neuvième place au sprint). Le pilote d'usine Red Bull-KTM, qui a rejoint l'équipe autrichienne en provenance de Lenovo-Ducati avec de grands espoirs, a ainsi reculé à la 10e place du championnat du monde des pilotes. Jusqu'à présent, il a récolté 144 points. Son coéquipier Brad Binder a récolté 249 points.

"Thriller Miller" a commencé la saison en force, il a brillé à Jerez avec deux troisièmes places au sprint et lors de la course du dimanche. Depuis, s'il a parfois réalisé de belles performances à l'entraînement, il a souvent été distancé en course. Il n'était pas rare que le choix des pneus ne soit pas bon.

Depuis le GP de jerez fin avril, Miller a obtenu deux sixièmes places en course de distance complète comme meilleurs résultats. Il ne fait aucun doute que le quadruple vainqueur du MotoGP (1x chez Marc VDS Honda, 3x chez Ducati Lenovo) avait imaginé cette saison autrement. Il en va de même pour les responsables de Pierer Mobility AG.

Et comme, dans le même temps, le leader du championnat du monde Moto2 Pedro Acosta (19 ans) a déjà assuré sept victoires cette saison et porté son avance au championnat du monde (le pilote Marc VDS-Kalex Tony Arbolino occupe la 2e place) à 63 points, la question s'impose depuis longtemps : Le groupe Pierer maintiendra-t-il son plan et continuera-t-il chez Red Bull-KTM avec Binder et Miller - ou Pedro Acosta pourrait-il être transféré dans le KTM Factory Team à la place de Miller. Jusqu'à présent, Acosta est prévu comme coéquipier d'Augusto Fernández dans l'écurie GASGAS Factory Racing Tech3. Pol Espargaró s'y repliera au poste de pilote d'essai et de réserve.

Le directeur de KTM Motorsport, Pit Beirer (51 ans), évite pour l'instant de donner une réponse claire. "Miller est prévu chez KTM et Acosta chez GASGAS", a déclaré Beirer aujourd'hui à la demande de SPEEDWEEK.com.

Un démenti clair et net ne sonne pas de la même manière.

Et nous nous souvenons que Brad Binder, champion du monde Moto3 2016 sur KTM et vice-champion du monde Moto2 2019 sur KTM, a lui aussi été promu directement au Red Bull KTM Factory Team pour 2020 - aux côtés du leader de l'équipe Pol Espargaró.

En effet, la place de Zarco, qui a renoncé à sa deuxième année chez KTM parce qu'il ne s'entendait pas avec la RC16, était alors libre.

L'équipe Pierer est consciente d'avoir signé un joyau de premier ordre en la personne de Pedro Acosta. Et il ne faudrait pas qu'un autre pilote d'exception s'échappe comme Jorge Martin après sa quatrième place au championnat du monde Moto2 en 2020 au sein du team Red Bull-Ajo-KTM.

"Nous n'avons pas besoin de Marc Márquez, car nous avons le nouveau Márquez sous contrat avec Pedro Acosta", expliquait Hubert Trunkenpolz, membre du conseil d'administration de KTM, dans une interview accordée à SPEEDWEEK.com en août dernier.

Il faut donc s'attendre à ce qu'il y ait encore une rocade dans la région de l'Innviertel lors des décisions concernant le personnel des équipes KTM et GASGAS.

Même si Aki Ajo, le manager personnel de Miller et propriétaire des teams Moto3 et Moto2 de Red Bull-KTM, n'y trouverait pas son compte.

On peut imaginer qu'Acosta exigera au moins le nouveau châssis en carbone s'il effectue sa saison de rookie chez GASGAS-Tech3, comme prévu jusqu'à présent.