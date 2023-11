Red Bull KTM: Jack Miller deve preoccuparsi del suo posto?

Anche Brad Binder è destinato a correre per il team ufficiale Red Bull-KTM nel 2024. Ma il talento eccezionale Pedro Acosta (che correrà per GASGAS) non deve essere rimandato. Non è ancora detta l'ultima parola?

Jack Miller ha già lasciato quattro GP senza punti quest'anno e in Texas ha ottenuto un solo punto (9° posto in volata). Di conseguenza, il pilota ufficiale Red Bull-KTM, che si è unito al team austriaco da Lenovo-Ducati con grandi speranze, è sceso al 10° posto nel Campionato Piloti. Il suo bottino finora è di 144 punti. Il compagno di squadra Brad Binder ha raccolto 249 punti.

"Thriller Miller" ha iniziato bene la stagione, brillando a Jerez con due terzi posti in volata e nella gara della domenica. Da allora, a volte ha mostrato ottime prestazioni in allenamento, ma spesso è rimasto indietro in gara. La scelta degli pneumatici è stata spesso sbagliata.

I migliori risultati di Miller dal GP di Jerez di fine aprile sono due sesti posti in gare a distanza. Non c'è dubbio che il quattro volte vincitore della MotoGP (1x con Marc VDS Honda, 3x con Ducati Lenovo) avesse immaginato questa stagione in modo diverso. Questo vale anche per i responsabili di Pierer Mobility AG.

E poiché il leader del Campionato del Mondo Moto2 Pedro Acosta (19) ha già ottenuto sette vittorie in questa stagione e ha portato il suo vantaggio in campionato (il pilota Marc VDS Kalex Tony Arbolino è al secondo posto) a 63 punti, la domanda è sorta da tempo: Il Gruppo Pierer si atterrà al piano e continuerà con Binder e Miller alla Red Bull-KTM, oppure Pedro Acosta potrebbe essere trasferito al KTM Factory Team al posto di Miller. Finora Acosta è stato designato come compagno di squadra di Augusto Fernández nel team GASGAS Factory Racing Tech3. Pol Espargaró si ritirerà in qualità di pilota collaudatore e sostituto.

Il direttore di KTM Motorsport Pit Beirer (51) al momento evita di dare una risposta chiara. "Miller è previsto in KTM e Acosta in GASGAS", ha dichiarato oggi Beirer interpellato da SPEEDWEEK.com.

Una smentita cristallina suona diversamente.

E ricordiamo: anche Brad Binder, Campione del Mondo Moto3 2016 su KTM e Vice Campione del Mondo Moto2 2019 su KTM, è stato promosso direttamente al Red Bull KTM Factory Team per il 2020 - al fianco del leader del team Pol Espargaró.

Questo perché si è liberato il posto di Zarco, che ha deciso di non continuare il suo secondo anno in KTM perché non riusciva a prendere confidenza con la RC16.

Il team Pierer è consapevole di avere sotto contratto un gioiello di prima classe come Pedro Acosta. E non vuole che un altro talento eccezionale si lasci sfuggire come Jorge Martin dopo il quarto posto nel Campionato del Mondo Moto2 2020 nel team Red Bull Ajo KTM.

"Non abbiamo bisogno di Marc Márquez, perché abbiamo il nuovo Márquez sotto contratto con Pedro Acosta", ha spiegato Hubert Trunkenpolz, membro del consiglio di amministrazione di KTM, in un'intervista rilasciata a SPEEDWEEK.com in agosto.

È quindi prevedibile che ci possa essere ancora un rimpasto nell'Innviertel per quanto riguarda le decisioni sul personale dei team KTM e GASGAS.

Anche se Aki Ajo, manager personale di Miller e allo stesso tempo proprietario dei team Red Bull-KTM Moto3 e Moto2, non sarebbe molto contento di questo.

Si può immaginare che Acosta insisterà almeno sul nuovo telaio in carbonio se vorrà disputare la sua stagione da debuttante con GASGAS-Tech3, come precedentemente previsto.