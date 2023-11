Red Bull KTM: Jack Miller tem de se preocupar com o seu lugar?

Jack Miller já deixou quatro GPs sem pontos este ano, e no Texas marcou apenas um ponto (9º lugar no sprint). Como resultado, o piloto de fábrica da Red Bull-KTM, que se juntou à equipa austríaca vindo da Lenovo-Ducati com grandes esperanças, caiu para o 10º lugar no Campeonato de Pilotos. Até ao momento, soma 144 pontos. O companheiro de equipa Brad Binder somou 249 pontos.

"Thriller Miller" teve um forte início de época, brilhando em Jerez com dois terceiros lugares no sprint e na corrida de domingo. Desde então, tem por vezes mostrado bons desempenhos nos treinos, mas muitas vezes fica para trás na corrida. A escolha dos pneus foi muitas vezes incorrecta.

Os melhores resultados de Miller desde o GP de Jerez, no final de abril, foram dois sextos lugares em corridas de distância completa. Não há dúvida de que o quatro vezes vencedor do MotoGP (1x com a Marc VDS Honda, 3x com a Ducati Lenovo) imaginou esta época de forma diferente. O mesmo se aplica aos responsáveis da Pierer Mobility AG.

E como o líder do Campeonato do Mundo de Moto2, Pedro Acosta (19), já garantiu sete vitórias esta época e aumentou a sua liderança no Campeonato do Mundo (o piloto da Marc VDS Kalex, Tony Arbolino, está em segundo lugar) para 63 pontos, há muito que se coloca a questão: Será que o Grupo Pierer vai manter o plano e continuar com Binder e Miller na Red Bull-KTM - ou será que Pedro Acosta pode ser transferido para a KTM Factory Team em vez de Miller. Até agora, Acosta tem sido apontado como companheiro de equipa de Augusto Fernández na equipa GASGAS Factory Racing Tech3. Pol Espargaró vai retirar-se para a posição de piloto de testes e de substituição.

O Diretor da KTM Motorsport, Pit Beirer (51), está atualmente a evitar uma resposta clara. "Miller está planeado na KTM e Acosta na GASGAS," afirmou Beirer hoje quando questionado pela SPEEDWEEK.com.

Uma negação cristalina soa diferente.

E recordamos: Brad Binder, Campeão do Mundo de Moto3 em 2016 com a KTM e Vice-Campeão do Mundo de Moto2 em 2019 com a KTM, também foi promovido diretamente para a Red Bull KTM Factory Team para 2020 - ao lado do líder da equipa Pol Espargaró.

Isto deveu-se ao facto de o lugar de Zarco ter ficado vago na altura, uma vez que este decidiu renunciar ao seu segundo ano na KTM por não se ter conseguido familiarizar com a RC16.

A equipa Pierer está consciente de que tem em Pedro Acosta uma joia de primeira classe sob contrato. E não quer que outro talento excecional desapareça como Jorge Martin depois de terminar em quarto lugar no Campeonato do Mundo de Moto2 de 2020 com a equipa Red Bull Ajo KTM.

"Não precisamos de Marc Márquez, porque temos o novo Márquez sob contrato com Pedro Acosta", explicou o membro do conselho da KTM, Hubert Trunkenpolz, em uma entrevista ao SPEEDWEEK.com em agosto.

Por conseguinte, é de esperar que ainda haja uma remodelação no Innviertel no que diz respeito às decisões relativas ao pessoal das equipas KTM e GASGAS.

Mesmo que Aki Ajo, o empresário pessoal de Miller e, ao mesmo tempo, proprietário das equipas Red Bull-KTM Moto3 e Moto2, não fique muito contente com isso.

Podemos imaginar que Acosta vai, pelo menos, insistir no novo chassis de carbono se quiser disputar a sua época de estreia com a GASGAS-Tech3, como planeado anteriormente.