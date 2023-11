Marc Márquez: "Quería una Ducati desde el verano

SPEEDWEEK.com ya ha sugerido en varias ocasiones que Marc Márquez tomó la decisión de cambiar de marca el domingo tras su quinta caída en Sachsenring o una semana después en el TT holandés, donde una vez más no pudo participar en la carrera de Moto GP.

El GP de Alemania de 2023 fue sin duda un punto de inflexión: Marc dominó allí durante años en todas las categorías, desde 125cc hasta Moto2 y MotoGP, con cualquier tiempo, y la superestrella incluso ganó en este circuito de izquierdas de Sajonia en 2021 como piloto lesionado con el brazo superior torcido.

En esta ocasión, solo pudo ser séptimo en la parrilla de Hohenstein-Ernstthal, a 0,604 segundos de la cabeza. Delante de él había cinco Ducati y una KTM. Su hermano Alex le pisaba los talones con otra Ducati en el octavo puesto de la parrilla. Ningún otro fabricante japonés se clasificó entre los 12 primeros.

No es de extrañar que Marc Márquez hiciera planes a más tardar durante las vacaciones de verano para buscar la mejor moto del panorama para 2024, es decir, una Ducati.

Stefan Pierer, el CEO de Piere Mobility AG (con las marcas KTM, Husqvarna y GASGAS), reveló en una entrevista con SPEEDWEEK.com que a Marc Márquez se le había ofrecido un puesto en KTM varias veces en los últimos meses. Sin embargo, en julio nos dijo: "Queremos llegar a ser Campeón del Mundo de MotoGP algún día. Pero fichar a un Márquez no es nuestro camino. Nosotros mismos formamos a los pilotos, desde Moto3 a Moto2. No digo que no podamos fichar a Márquez. Pero no nos conviene".

Pierer ya dijo a SPEEDWEEK.com en 2019 sobre el tema de Marc Márquez: "Si gana, es el piloto; si pierde, es mi moto".

El verano pasado, Stefan Pierer declaró: "Exactamente; nada ha cambiado. También creo en nuestros pilotos Brad Binder y Jack Miller".

Marc Márquez renuncia a su sueldo millonario con Honda

A principios de agosto de 2023, había claros indicios de que una colaboración entre Marc Márquez y Ducati estaba en el horizonte para la próxima temporada.

Para hacer sitio, se canceló la ampliación de contrato prevista con Johann Zarco en el Pramac Ducati. Como resultado, se dejó temporalmente una plaza libre para el MM #93. En aquel momento, nadie podía imaginar un acuerdo con Gresini Racing.

El hecho era: Marc Márquez sólo podía esperar una liberación de HRC si se cambiaba a un equipo cliente.

También quedó claro que Márquez pilotaría una Desmosedici gratis si era necesario, ya que sus patrocinadores privados como Red Bull, Estrella Galicia, Allianz, Alpinestars y Shoei le mimaban con unos cuantos millones de euros para mantenerle a flote. En HRC, se rumorea que recibió 18 millones de euros al año durante tres años.

"No creo que Marc Márquez corra para Ducati en el futuro", dijo el astuto jefe de carrera de Ducati, Gigi Dall'Igna, en una entrevista con SPEEDWEEK.com el 25 de agosto. Sin embargo, también concedió: "Nada es imposible en nuestro deporte".

En esta entrevista, el jefe de carreras de Ducati sorprendentemente también puso en juego a Franco Morbidelli como candidato para Ducati 2024. Y no escatimó elogios para Marc Márquez, que había ganado nada menos que el 44% de sus carreras de MotoGP hasta la fatídica caída de Jerez el 19 de julio de 2020.

"No necesitamos hablar de lo rápido que es Marc Márquez", enfatizó Dall'Igna. "Eso lo sabemos muy bien".

Al mismo tiempo, Marc Márquez ya había declarado en otoño de 2022: "Con una Ducati, todos los pilotos son rápidos."

La idea de traspasar a Marc al Pramac Ducati fue finalmente rechazada por dos razones. El patrocinador Prima favorecía a un italiano (Morbidelli), y los directivos de Ducati no querían ofender a pilotos meritorios como Bagnaia, Bastianini, Martin y Bezzecchi poniendo al archirrival de España en el segundo mejor equipo de Ducati.

Gracias a la solución con Gresini Racing, los directivos de Ducati pueden afirmar que nunca persiguieron intensamente el compromiso con Marc Márquez, que esta idea se originó en Gresini Racing, donde no tenían nada que decir en la elección del piloto...

El cambio de Marc Márquez a Ducati es una situación en la que todos ganan para el exitoso equipo Ducati Corse. Mientras que la escuadra de Borgo Panigale aún tuvo que pagar un total de 25 millones de euros por el tricampeón del mundo de MotoGP Jorge Lorenzo en 2017 y 2018, ahora llega un seis veces campeón del mundo de MotoGP y 59 veces ganador de MotoGP por una suma trivial.

Los expertos son unánimes: Gigi Dall'Igna proporcionará a Marc Márquez una GP23 con la última especificación de Valencia-GP 2023 para la primera tst del 28 de noviembre, es decir, una Desmosedici de estrellas como Pecco Bagnaia del equipo Lenovo o Jorge Martín de la escudería Pramac.

Porque un Marc Márquez en plena forma es un activo para cualquier fabricante. Sin duda, Ducati quiere mantener a largo plazo a la superestrella, que lleva dos años sin ganar.