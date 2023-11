Marc Márquez : Depuis l'été, il voulait une Ducati

SPEEDWEEK.com a déjà suggéré à plusieurs reprises que la décision de Marc Márquez de changer de marque avait été prise dimanche après sa cinquième chute au Sachsenring ou une semaine plus tard lors du Dutch-TT, où il n'a à nouveau pas pu participer à la course de MotoGP.

Le GP d'Allemagne 2023 a certainement constitué un tournant : c'est là que Marc a dominé pendant des années toutes les catégories, de 125 cm3 au MotoGP en passant par le Moto2, par tous les temps ; c'est même sur ce circuit gaucher de Saxe que la superstar a gagné en 2021, alors qu'il était blessé et que son bras supérieur s'était recroquevillé.

Cette fois-ci, à Hohenstein-Ernstthal, il n'a pu se hisser qu'à la septième place sur la grille de départ, à 0,604 seconde. Devant lui se trouvaient cinq Ducati et une KTM. Son frère Alex l'a suivi de près avec une autre Ducati en 8e position sur la grille. Aucune autre marque japonaise ne s'est qualifiée parmi les 12 premières.

Il n'est donc pas étonnant que Marc Márquez ait mûri, au plus tard pendant la pause estivale, le projet de choisir la meilleure moto du plateau pour 2024, c'est-à-dire une Ducati.

Stefan Pierer, le président du conseil d'administration de Piere Mobility AG (avec les marques KTM, Husqvarna et GASGAS) a révélé lors d'une interview avec SPEEDWEEK.com que Marc Márquez avait été proposé plusieurs fois à KTM au cours des derniers mois. Mais il nous a dit en juillet : "Nous voulons certes devenir un jour champions du monde de MotoGP. Mais engager un Márquez n'est pas notre voie. Nous construisons les pilotes nous-mêmes, de la Moto3 à la Moto2. Je ne dis pas qu'il est hors de question d'engager Márquez. Mais cela ne nous convient pas".

Dès 2019, Pierer a fait savoir à SPEEDWEEK.com, à propos de Marc Márquez, que "s'il gagne, c'est le pilote, s'il perd, c'est ma moto".

L'été dernier, Stefan Pierer a constaté : "Exactement ; rien n'a changé à ce sujet. Je crois aussi en nos pilotes Brad Binder et Jack Miller".

Marc Márquez a renoncé à un salaire de plusieurs millions de dollars chez Honda

Au début du mois d'août 2023, les signes indiquant qu'une collaboration entre Marc Márquez et Ducati se préparait pour la saison prochaine se sont clairement multipliés.

Pour faire de la place, la prolongation de contrat prévue avec Johann Zarco chez Pramac Ducati a été annulée. Une place a donc été provisoirement libérée pour la MM #93. Personne n'imaginait alors un accord avec Gresini Racing.

Le fait est que Marc Márquez ne pouvait compter sur une autorisation du HRC que s'il rejoignait une équipe cliente.

De plus, il est devenu évident que Márquez piloterait une Desmosedici pour rien, puisqu'il est gâté par ses sponsors privés tels que Red Bull, Estrella Galicia, Allianz, Alpinestars et Shoei avec quelques millions d'euros, ce qui lui permet de rester à flot. Chez HRC, il a perçu pendant trois ans une somme colossale de 18 millions d'euros par an.

"Je ne pense pas que Marc Márquez roulera à l'avenir pour Ducati", constatait encore le 25 août Gigi Dall'Igna, le directeur de course de Ducati à la langue bien pendue, dans un entretien avec SPEEDWEEK.com. Mais il reconnaissait en même temps que "dans notre sport, rien n'est impossible".

Lors de cette interview, le directeur de course de Ducati a également évoqué, à la surprise générale, Franco Morbidelli comme candidat pour Ducati 2024. Et il ne s'est pas privé de faire l'éloge de Marc Márquez, qui a remporté pas moins de 44 pour cent de toutes ses courses MotoGP jusqu'au crash fatal de Jerez le 19 juillet 2020.

"Nous n'avons pas besoin de discuter de la vitesse de Marc Márquez", a souligné Dall'Igna. "Nous le savons très bien".

En même temps, Marc Márquez avait déjà constaté à l'automne 2022 : "Avec une Ducati, tous les pilotes sont rapides".

L'idée de transférer Marc chez Pramac Ducati a finalement été abandonnée pour deux raisons. Le sponsor Prima préférait un Italien (Morbidelli), de plus les managers Ducati ne voulaient pas froisser les pilotes méritants comme Bagnaia, Bastianini, Martin et Bezzecchi en plaçant d'emblée l'archi-rival espagnol dans la deuxième meilleure équipe Ducati.

Grâce à la solution trouvée avec Gresini Racing, les managers de Ducati peuvent encore souvent affirmer qu'ils n'ont jamais eu un engagement intensif avec Marc Márquez, que cette idée est née chez Gresini Racing et qu'ils n'ont pas leur mot à dire dans le choix des pilotes...

Le passage de Marc Márquez chez Ducati constitue une situation "win-win" pour l'équipe Ducati Corse. Alors que la troupe de Borgo Panigale a dû payer un total de 25 millions d'euros pour le triple champion du monde MotoGP Jorge Lorenzo en 2017 et 2018, c'est désormais un sextuple champion du monde MotoGP et 59 fois vainqueur du MotoGP qui monte à bord pour une somme dérisoire.

Les experts sont unanimes : Gigi Dall'Igna mettra dans le box de Marc Márquez, lors du premier tst le 28 novembre, une GP23 avec le dernier état de Valence-GP 2023, c'est-à-dire une Desmosedici de stars comme Pecco Bagnaia du team Lenovo ou Jorge Martin de l'écurie Pramac.

Car un Marc Márquez en pleine forme est un atout pour chaque constructeur. Ducati veut certainement garder à long terme la superstar qui n'a pas gagné depuis deux ans.