Marc Márquez: voleva una Ducati fin dall'estate

SPEEDWEEK.com ha già suggerito più volte che Marc Márquez abbia preso la decisione di cambiare marca domenica dopo la quinta caduta al Sachsenring o una settimana dopo al Dutch TT, dove ancora una volta non ha potuto prendere parte alla gara della Moto GP.

Il GP di Germania del 2023 è stato certamente un punto di svolta: Marc vi ha dominato per anni in tutte le classi, dalla 125cc alla Moto2 alla MotoGP, con qualsiasi condizione atmosferica, e la superstar ha persino vinto su questo circuito mancino della Sassonia nel 2021, da pilota infortunato con un braccio storto.

Questa volta è riuscito a conquistare solo il settimo posto sulla griglia di Hohenstein-Ernstthal, con un distacco di 0,604 secondi. Davanti a lui c'erano cinque Ducati e una KTM. Il fratello Alex gli stava col fiato sul collo con un'altra Ducati all'ottavo posto in griglia. Nessun altro costruttore giapponese si è qualificato nella top 12.

Non c'è da stupirsi che Marc Márquez abbia pianificato, al più tardi durante la pausa estiva, di cercare la migliore moto in campo per il 2024: in altre parole, una Ducati.

Stefan Pierer, amministratore delegato di Piere Mobility AG (con i marchi KTM, Husqvarna e GASGAS), ha rivelato in un'intervista a SPEEDWEEK.com che a Marc Márquez era stata offerta più volte una posizione in KTM negli ultimi mesi. Tuttavia, a luglio ci ha detto: "Vogliamo diventare campioni del mondo della MotoGP un giorno. Ma ingaggiare un Márquez non è la nostra strada. I piloti li costruiamo da soli, dalla Moto3 alla Moto2. Non sto dicendo che ingaggiare Márquez sia fuori questione. Ma non ci conviene".

Pierer ha già detto a SPEEDWEEK.com nel 2019 a proposito di Marc Márquez: "Se vince è colpa del pilota, se perde è colpa della mia moto".

La scorsa estate, Stefan Pierer ha dichiarato: "Esattamente, non è cambiato nulla. Credo anche nei nostri piloti Brad Binder e Jack Miller".

Marc Márquez ha rinunciato allo stipendio milionario della Honda

All'inizio di agosto 2023, c'erano chiare indicazioni che una collaborazione tra Marc Márquez e la Ducati era all'orizzonte per la prossima stagione.

Per fare spazio, il previsto prolungamento del contratto con Johann Zarco alla Pramac Ducati è stato annullato. Di conseguenza, è stato temporaneamente liberato un posto per la MM #93. All'epoca, nessuno poteva immaginare un accordo con Gresini Racing.

Il fatto era che Marc Márquez avrebbe potuto aspettarsi una liberazione dalla HRC solo se fosse passato a un team cliente.

Era anche chiaro che Márquez avrebbe guidato una Desmosedici gratis, se necessario, dato che i suoi sponsor privati come Red Bull, Estrella Galicia, Allianz, Alpinestars e Shoei lo viziavano con qualche milione di euro per tenerlo a galla. Alla HRC, si dice che abbia ricevuto 18 milioni di euro all'anno per tre anni.

"Non credo che Marc Márquez correrà per la Ducati in futuro", ha dichiarato lo scaltro boss della Ducati Gigi Dall'Igna in un'intervista rilasciata a SPEEDWEEK.com il 25 agosto. Tuttavia, ha anche ammesso: "Niente è impossibile nel nostro sport".

In questa intervista, il boss della Ducati ha sorprendentemente tirato in ballo anche Franco Morbidelli come candidato per Ducati 2024. E non ha lesinato elogi a Marc Márquez, che fino al fatidico incidente di Jerez del 19 luglio 2020 aveva vinto ben il 44% delle gare di MotoGP.

"Non dobbiamo parlare di quanto sia veloce Marc Márquez", ha sottolineato Dall'Igna. "Lo sappiamo molto bene".

Allo stesso tempo, Marc Márquez aveva già dichiarato nell'autunno del 2022: "Con la Ducati, tutti i piloti sono veloci".

L'idea di trasferire Marc alla Pramac Ducati è stata infine respinta per due motivi. Lo sponsor Prima preferiva un italiano (Morbidelli) e i dirigenti Ducati non volevano offendere piloti meritevoli come Bagnaia, Bastianini, Martin e Bezzecchi mettendo l'acerrimo rivale spagnolo nella seconda squadra Ducati.

Grazie alla soluzione con Gresini Racing, i dirigenti Ducati possono spesso affermare di non aver mai perseguito intensamente l'impegno con Marc Márquez, che l'idea è nata in Gresini Racing, dove non hanno avuto voce in capitolo nella scelta del pilota...

Il passaggio di Marc Márquez alla Ducati è una situazione "win-win" per il team di successo Ducati Corse. Mentre la squadra di Borgo Panigale ha dovuto pagare una somma totale di 25 milioni di euro per il tre volte campione del mondo della MotoGP Jorge Lorenzo nel 2017 e nel 2018, il sei volte campione del mondo della MotoGP e il 59 volte vincitore della MotoGP stanno per arrivare a bordo per una cifra irrisoria.

Gli esperti sono unanimi: Gigi Dall'Igna metterà a disposizione di Marc Márquez una GP23 con le ultime specifiche di Valencia-GP 2023 per il primo tst del 28 novembre, ovvero una Desmosedici di stelle come Pecco Bagnaia del team Lenovo o Jorge Martin della scuderia Pramac.

Perché un Marc Márquez in piena forma è una risorsa per qualsiasi costruttore. Ducati vuole certamente mantenere la superstar, che non vince da due anni, a lungo termine.