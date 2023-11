Marc Márquez: Ele queria uma Ducati desde o verão

O SPEEDWEEK.com já sugeriu várias vezes que Marc Márquez tomou a decisão de mudar de marca no domingo, após a sua quinta queda em Sachsenring, ou uma semana mais tarde no TT holandês, onde mais uma vez não pôde participar na corrida de Moto GP.

O GP da Alemanha de 2023 foi certamente um ponto de viragem: Marc dominou durante anos em todas as classes, desde 125cc a Moto2 e MotoGP, em todas as condições meteorológicas, e a superestrela até venceu neste circuito à esquerda na Saxónia em 2021 como piloto lesionado com um braço torto.

Desta vez, ele só conseguiu o sétimo lugar na grelha em Hohenstein-Ernstthal, a 0,604 segundos do ritmo. À sua frente estavam cinco Ducati e uma KTM. O irmão Alex estava a respirar no seu pescoço com outra Ducati no 8º lugar da grelha. Nenhum outro fabricante japonês se qualificou entre os 12 primeiros.

Não é de admirar que Marc Márquez tenha feito planos, o mais tardar durante as férias de verão, para procurar a melhor mota do campo para 2024 - por outras palavras, uma Ducati.

Stefan Pierer, Diretor Executivo da Piere Mobility AG (com as marcas KTM, Husqvarna e GASGAS), revelou numa entrevista ao SPEEDWEEK.com que Marc Márquez recebeu várias ofertas para trabalhar na KTM nos últimos meses. No entanto, disse-nos em julho: "Queremos ser Campeões do Mundo de MotoGP um dia. Mas contratar um Márquez não é o nosso caminho. Nós próprios formamos os pilotos, desde a Moto3 até à Moto2. Não estou a dizer que contratar o Márquez está fora de questão. Mas isso não nos convém".

Pierer já disse à SPEEDWEEK.com em 2019 sobre o assunto de Marc Márquez: "Se ele ganha, é o piloto. Se ele perde, é a minha moto."

No verão passado, Stefan Pierer afirmou: "Exatamente; nada mudou. Também acredito nos nossos pilotos Brad Binder e Jack Miller."

Marc Márquez renunciou ao seu salário de um milhão de dólares da Honda

No início de agosto de 2023, havia indicações claras de que uma colaboração entre Marc Márquez e a Ducati estava no horizonte para a próxima temporada.

Para abrir espaço, a extensão de contrato planeada com Johann Zarco na Pramac Ducati foi cancelada. Como resultado, um lugar foi temporariamente mantido livre para o MM #93. Na altura, ninguém podia imaginar um acordo com a Gresini Racing.

O facto era: Marc Márquez só poderia esperar uma libertação da HRC se mudasse para uma equipa cliente.

Também ficou claro que Márquez andaria numa Desmosedici de graça se fosse necessário, uma vez que os seus patrocinadores privados como a Red Bull, Estrella Galicia, Allianz, Alpinestars e Shoei estavam a mimá-lo com alguns milhões de euros para o manter à tona. Na HRC, recebeu 18 milhões de euros por ano durante três anos.

"Não acredito que Marc Márquez venha a correr pela Ducati no futuro", disse o astuto chefe de corrida da Ducati, Gigi Dall'Igna, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com a 25 de agosto. No entanto, ele também admitiu: "Nada é impossível no nosso desporto".

Nesta entrevista, o chefe de corrida da Ducati surpreendentemente também colocou Franco Morbidelli em jogo como candidato à Ducati 2024. E não poupou elogios a Marc Márquez, que tinha ganho nada menos do que 44% das suas corridas de MotoGP até à fatídica queda em Jerez, a 19 de julho de 2020.

"Não precisamos de falar sobre a velocidade de Marc Márquez", sublinhou Dall'Igna. "Sabemos isso muito bem."

Ao mesmo tempo, Marc Márquez já havia declarado no outono de 2022: "Com uma Ducati, todos os pilotos são rápidos".

A ideia de transferir Marc para a Pramac Ducati acabou por ser rejeitada por duas razões. O patrocinador Prima preferia um italiano (Morbidelli) e os responsáveis da Ducati não queriam ofender pilotos merecedores como Bagnaia, Bastianini, Martin e Bezzecchi colocando o arquirrival espanhol na segunda melhor equipa da Ducati.

Graças à solução com a Gresini Racing, os responsáveis da Ducati podem frequentemente afirmar que nunca procuraram intensamente o compromisso com Marc Márquez, que esta ideia teve origem na Gresini Racing, onde não tiveram qualquer influência na escolha do piloto...

A mudança de Marc Márquez para a Ducati é uma situação "win-win" para a bem sucedida equipa Ducati Corse. Enquanto a equipa de Borgo Panigale ainda teve de pagar uma taxa total de 25 milhões de euros pelo tricampeão mundial de MotoGP Jorge Lorenzo em 2017 e 2018, um hexacampeão mundial de MotoGP e 59 vezes vencedor de MotoGP está agora a chegar a bordo por uma soma trivial.

Os especialistas são unânimes: Gigi Dall'Igna irá fornecer a Marc Márquez uma GP23 com as mais recentes especificações do Valencia-GP 2023 para a primeira prova de 28 de novembro, ou seja, uma Desmosedici de estrelas como Pecco Bagnaia da equipa Lenovo ou Jorge Martin da equipa de corridas Pramac.

Porque um Marc Márquez em grande forma é um trunfo para qualquer fabricante. A Ducati quer certamente manter a estrela, que não vence há dois anos, a longo prazo.