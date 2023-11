MotoGP : Les étranges secrets des numéros de course

En 2022, cinq rookies sont arrivés dans le championnat du monde MotoGP, mais un seul a dû choisir un nouveau numéro de course : Fabio Di Giannantonio, pilote Gresini-Ducati. En 2024, Pedro Acosta arrive, mais le #37 est occupé par Augusto Fernández.

Après 2021, le champion du monde Moto2 Remy Gardner et le vice-champion Raúl Fernández (tous deux de Tech3 KTM) sont passés de la deuxième catégorie la plus élevée au MotoGP, en même temps que les deux nouveaux venus chez Ducati, Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing) et Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing) ; Darryn Binder (WITHU Yamaha RNF) a en revanche osé faire le grand saut du championnat du monde Moto3 à la "première classe".

Pour "Diggia" seulement, cette ascension était liée à un nouveau numéro de course : Le Romain, âgé entre-temps de 25 ans, était un fervent fan du triple champion du monde de Superbike Troy Bayliss et portait le numéro 21, qui était toutefois occupé en MotoGP par Franco Morbidelli. Le pilote Gresini-Ducati a donc dû chercher une alternative et a finalement opté pour le numéro 49.

Gardner a pu conserver son #87 et Raúl Fernández son #25. "Bez" avait déjà dû laisser son numéro 12 en Moto3, mais il n'a pas eu à subir un autre changement en MotoGP puisqu'il a conservé le #72. Darryn Binder, quant à lui, a pris le #40 directement de la plus petite à la plus haute catégorie l'année dernière.

De nombreux autres rookies ont eu moins de chance à cet égard : lorsque le trio Moto2 Miguel Oliveira, Pecco Bagnaia et Joan Mir est passé au championnat du monde MotoGP en 2019, leurs numéros de départ habituels 44, 42 et 36 étaient déjà occupés dans la "première classe". C'est pourquoi certains pilotes de GP célèbres ont dû changer de numéro de départ à l'époque.

En 2019, Bagnaia a roulé pour la première fois aux côtés de Jack Miller chez Pramac-Ducati et a dû soumettre une nouvelle proposition lors de l'attribution des numéros de départ. Il a opté pour le numéro 63. L'Italien est habitué aux chagrins dans ce domaine. En effet, lorsqu'il a disputé pour la première fois le championnat du monde Moto3 pour l'équipe Sky VR46, il a choisi le numéro 21 parce que la chaîne de télévision Sky appartenait au groupe américain "21st Century Fox".

Lorsque Bagnaia est passé à la catégorie Moto2 pour 2017, il a dû abandonner le numéro 21 car il y était confisqué par Franco Morbidelli. Il a décidé de le doubler en choisissant le 42 au lieu du 21, ce qui ne s'est pas avéré très clairvoyant, car dans la catégorie MotoGP, le #42 appartenait déjà à l'époque au pilote officiel Suzuki Alex Rins. Bagnaia a donc ajouté le 21 pour 2019 en MotoGP et a occupé le numéro 63, qu'il a échangé contre le numéro 1 en tant que champion du monde en 2023. En effet, la règle est la suivante : celui qui a les droits les plus anciens dans la catégorie concernée peut conserver son numéro de départ.

Miguel Oliveira, qui a été le premier Portugais à courir dans la catégorie reine en 2019, a dû chercher un autre numéro par respect pour son collègue de marque KTM de l'époque, Pol Espargaró (#44). Il doubla le 44 à 88.

Pour 2021, Oliveira s'est retrouvé avec le #88 sur le chemin d'un autre nouveau venu en MotoGP. Jorge Martin, champion du monde Moto3 2018 sur Gresini-Honda, avait loué le numéro 88 dans les petites catégories (Moto3 et Moto2) et, en tant que rookie MotoGP 2021 chez Pramac Ducati, il a dû arrondir au numéro 89 à cause d'Oliveira.

Les partants fixes ont la priorité

Joan Mir, champion du monde Moto3 2017 sur la Leopard-Honda, a en revanche pu apporter son numéro 36 habituel de Marc VDS en Moto2 à Suzuki Ecstar en MotoGP en 2019. Son numéro 36 appartenait certes jusqu'alors au Finlandais Mika Kallio. Mais le pilote d'essai Red Bull-KTM n'était pas un pilote fixe, c'est pourquoi Joan Mir a été autorisé à lui ravir son numéro 36 habituel selon la loi actuelle.

Mika Kallio a affiché pendant des années un "-36°" sur son carénage. Il y a quelques années, ce signe négatif faisait référence à la différence de température entre son pays natal, la Finlande, et la chaleur du premier test de Sepang en février, qui lui avait donné du fil à retordre.

"Le numéro 66 était libre à la place du #36, alors je l'ai pris", expliquait Mika il y a quatre ans. Mais lors du GP d'Aragon 2019, Kallio est monté sur la KTM RC16 d'usine en tant que pilote titulaire à la place de Johann Zarco, licencié. Cette fois, il a choisi le numéro 82 : "Je n'avais pas vraiment de relation avec le #66. J'ai donc opté pour le n°82, avec lequel j'ai fait mes débuts en championnat du monde 125 en 2001", a expliqué Kallio.

Maverick Viñales voulait également changer de numéro après sa saison 2018 ratée. Comme Tom Lüthi est revenu en Moto2, il a pris le #12 au lieu du #25 : "Il m'a souvent porté chance par le passé", avait alors déclaré l'Espagnol.

En 2020, trois rookies ont à nouveau croisé la route du championnat du monde MotoGP : Brad Binder, Alex Márquez et Iker Lecuona. Seul Brad Binder a dû choisir un nouveau numéro de course, le 41 étant traditionnellement confisqué par Aleix Espargaró. "J'ai opté pour le 33 parce qu'il me permettait de choisir un design rappelant mes initiales BB", a déclaré le pilote officiel Red Bull-KTM, qui a remporté sa troisième course de MotoGP.

Alex Márquez a pu continuer à prendre le #73 chez Repsol-Honda en 2020, il l'a également pris chez LCR-Honda en 2021 et chez Gresini Ducati en 2023. Quant à Iker Lecuona, il portera le numéro 27 comme en Moto2, un numéro qu'aucun pilote n'a plus revendiqué dans la catégorie reine depuis le retrait de Casey Stoner.

Parmi les nouveaux venus dans la catégorie en 2021, seul Luca Marini (#10) a pu prendre son numéro de départ connu en Moto2. Jorge Martin est passé au #89, et comme Binder a continué d'insister sur le #33, le champion du monde Moto2 Enea Bastianini s'est offert un peu moins cher - il a choisi le 23 au lieu de l'habituel 33. En effet, l'Italien est monté pour la première fois sur une moto à l'âge de 3 ans et 3 mois (d'où le 33) et est passé à la catégorie reine à 23 ans.

En 2023, Augusto Fernández, un seul nouveau venu dans la catégorie reine, a pu conserver le numéro 37.

Et comme le champion du monde Moto2 de l'année dernière possède désormais les droits les plus anciens, le prochain rookie et coéquipier de GASGAS-Tech3, Pedro Acosta, devra probablement céder son actuel #37.

Cette réunification pose toutefois un problème : les deux Espagnols roulent habituellement avec le numéro 37. Augusto Fernández et Pedro Acosta étaient déjà coéquipiers chez Red Bull-KTM Ajo lors de leur année commune en Moto2 en 2022. Acosta avait alors opté pour la #51, qu'il a échangée cette année contre sa #37 préférée. Fernández a laissé entendre qu'il continuerait à utiliser le #37 en 2024. "Nous devons discuter", a annoncé Acosta, le leader du championnat Moto2.

A propos : chez Stefan Bradl, le #6 est devenu entre-temps une marque de fabrique. Mais il a commencé sa carrière en championnat du monde avec le numéro 17, celui avec lequel papa Helmut a été vice-champion du monde en 250 cm3 en 1991. En 2011, année de championnat du monde Moto2, Stefan a choisi le numéro 65 dans l'équipe Kiefer parce que le sponsor Willy Balz proposait des obligations avec un taux d'intérêt de 6,5%.

En MotoGP, le #65 était toutefois réservé à Loris Capirossi. Le directeur de l'équipe LCR-Honda Lucio Cecchinello avait alors recommandé à son protégé Stefan Bradl de porter un numéro à un chiffre, le numéro 6 étant libre...

D'ailleurs, contrairement à Pecco Bagnaia, Marc Márquez n'a jamais choisi le numéro 1 du Champion du Monde après ses six titres en MotoGP. Marc a choisi le #93 autrefois en raison de son année de naissance, 1993.