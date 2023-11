MotoGP: gli strani segreti dei numeri di partenza

Dopo il 2021, il campione del mondo della Moto2 Remy Gardner e il secondo classificato Raúl Fernández (entrambi Tech3 KTM) sono passati dalla seconda classe alla MotoGP insieme alle due novità Ducati Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing) e Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing); Darryn Binder (WITHU Yamaha RNF), invece, ha fatto il grande salto dal Campionato del Mondo Moto3 alla classe regina.

Solo per "Diggia" la promozione è stata associata a un nuovo numero di partenza: Essendo un fan sfegatato del tre volte campione del mondo Superbike Troy Bayliss, l'ormai 25enne romano viaggiava con il numero 21, occupato però da Franco Morbidelli in MotoGP. Il pilota Gresini Ducati ha quindi dovuto cercare un'alternativa e alla fine ha optato per il numero 49.

Gardner ha potuto mantenere il suo #87 e Raúl Fernández il #25. "Bez" ha già dovuto abbandonare il suo numero 12 nella classe Moto3, ma in MotoGP gli è stato risparmiato un ulteriore cambio e ha mantenuto il #72. Darryn Binder, invece, ha portato il #40 direttamente dalla classe più piccola a quella più alta lo scorso anno.

Molti altri esordienti sono stati meno fortunati in questo senso: quando il trio della Moto2 composto da Miguel Oliveira, Pecco Bagnaia e Joan Mir è stato promosso al Campionato del Mondo MotoGP nel 2019, i loro tradizionali numeri di partenza 44, 42 e 36 erano già occupati nella classe regina. Di conseguenza, alcuni piloti GP di spicco hanno dovuto cambiare il proprio numero di partenza.

Bagnaia ha corso per la prima volta nel 2019 al fianco di Jack Miller alla Pramac-Ducati e ha dovuto presentare una nuova proposta per l'assegnazione del numero di gara. Ha optato per il numero 63, e l'italiano è abituato a soffrire per questo motivo. Quando ha gareggiato per la prima volta nel Campionato del Mondo Moto3 per il Team Sky VR46, ha scelto il numero 21 perché l'emittente televisiva Sky apparteneva al gruppo statunitense "21st Century Fox".

Quando Bagnaia è stato promosso alla classe Moto2 per il 2017, ha dovuto rinunciare nuovamente al numero 21 perché confiscato da Franco Morbidelli. Decise quindi di raddoppiare, scegliendo il 42 al posto del 21. Una scelta che si rivelò poco lungimirante, visto che il numero 42 nella classe MotoGP apparteneva già al pilota ufficiale Suzuki Alex Rins. Così Bagnaia ha aggiunto un altro 21 per il 2019 in MotoGP e ha occupato il numero 63, che ha scambiato con il numero 1 come campione del mondo nel 2023. La regola è: chi ha i diritti più vecchi nella rispettiva categoria può mantenere il proprio numero.

Miguel Oliveira, che è stato il primo pilota portoghese nella classe regina nel 2019, ha dovuto cercare un altro numero per rispetto all'allora collega del marchio KTM Pol Espargaró (#44). Ha raddoppiato il 44 in 88.

Per il 2021, Oliveira si è messo sulla strada di un altro rookie della MotoGP con il #88. Jorge Martin, campione del mondo 2018 della Moto3 su Gresini-Honda, aveva affittato il numero 88 nelle classi minori (Moto3 e Moto2) e ha dovuto passare al numero 89 come debuttante della MotoGP 2021 su Pramac Ducati a causa di Oliveira.

I partenti fissi hanno la priorità

Joan Mir, campione del mondo 2017 della Moto3 con la Leopard Honda, è stato autorizzato a portare il suo tradizionale numero 36 dalla Marc VDS in Moto2 alla Suzuki Ecstar in MotoGP nel 2019. Fino ad allora, il suo numero 36 apparteneva al finlandese Mika Kallio. Tuttavia, il pilota collaudatore della Red Bull KTM non era un titolare fisso, motivo per cui Joan Mir è stato autorizzato a togliergli il suo tradizionale numero 36 in base alla legge vigente.

Mika Kallio ha esposto per anni un "-36°" sulla sua carenatura. Qualche anno fa, ha usato questo segno meno per indicare la differenza di temperatura tra la sua patria finlandese e il caldo del primo test di Sepang a febbraio, che gli ha causato molti problemi.

"Al posto del #36 c'era il numero 66 libero, così l'ho preso", spiegò Mika quattro anni fa. Ma al GP di Aragona 2019, Kallio ha preso la KTM RC16 ufficiale come pilota titolare al posto del licenziato Johann Zarco. Questa volta ha scelto il numero 82: "Non avevo un buon rapporto con il #66. Così ho optato per il numero 82, con cui ho debuttato nel Campionato del Mondo 125 nel 2001", ha spiegato Kallio.

Anche Maverick Viñales voleva un numero diverso dopo la fallimentare stagione 2018. Poiché Tom Lüthi è tornato nel Campionato del Mondo Moto2, ha preso il #12 invece del #25. "Mi ha spesso portato fortuna in passato", ha detto lo spagnolo all'epoca.

Tre esordienti sono tornati nel Campionato del Mondo MotoGP nel 2020: Brad Binder, Alex Márquez e Iker Lecuona. Solo Brad Binder ha dovuto scegliere un nuovo numero di gara perché il 41 è tradizionalmente sequestrato da Aleix Espargaró. "Ho deciso di scegliere il 33 perché potevo scegliere un disegno che mi ricordasse le mie iniziali BB", ha detto il pilota ufficiale della Red Bull KTM, che ha vinto la sua terza gara in MotoGP.

Alex Márquez ha potuto continuare a guidare la #73 alla Repsol-Honda nel 2020 e l'ha portata anche alla LCR-Honda nel 2021 e alla Gresini Ducati nel 2023. Iker Lecuona ha corso con il numero 27, come nel Campionato del Mondo Moto2, un numero che non è stato utilizzato da nessun pilota della classe regina dopo il ritiro di Casey Stoner.

Tra i nuovi arrivati della classe 2021, solo Luca Marini (#10) ha potuto portare con sé il suo numero familiare della Moto2. Jorge Martin è passato al #89 e, dato che Binder continuava a insistere sul #33, il campione del mondo della Moto2 Enea Bastianini ha avuto a disposizione qualcosa di più economico: ha scelto il 23 invece del solito 33, dato che l'italiano aveva 3 anni e 3 mesi quando si è seduto per la prima volta su una moto (da qui il 33) ed è passato alla classe regina a 23 anni.

Nel 2023, Augusto Fernández è stato l'unico nuovo arrivato nella Köingsklasse e ha potuto conservare il numero 37.

Dal momento che il campione del mondo della Moto2 dello scorso anno ha ora i diritti più vecchi, il debuttante del prossimo anno e compagno di squadra di GASGAS-Tech3 Pedro Acosta dovrà probabilmente rinunciare al suo precedente #37.

Tuttavia, questo ricongiungimento porta con sé un problema: i due spagnoli di solito corrono con il numero 37. Augusto Fernández e Pedro Acosta erano già compagni di squadra alla Red Bull-KTM Ajo nel loro anno congiunto Moto2 2022. All'epoca Acosta era passato al numero 51, ma quest'anno l'ha sostituito con il suo preferito numero 37. Fernández ha lasciato intendere che avrebbe insistito sul #37 anche nel 2024. "Dobbiamo parlare", ha annunciato Acosta, leader del Campionato del Mondo Moto2.

Tra l'altro, il #6 è ormai diventato un marchio di fabbrica per Stefan Bradl. Ma ha iniziato la sua carriera nel Motomondiale con il numero 17, con il quale suo padre Helmut si è classificato secondo nella classe 250cc nel 1991. Nell'anno del Campionato del Mondo Moto2 2011, Stefan ha scelto il numero 65 nel team Kiefer perché lo sponsor Willy Balz offriva obbligazioni con un tasso di interesse del 6,5%.

In MotoGP, invece, il numero 65 è stato riservato a Loris Capirossi. Il boss del team LCR Honda Lucio Cecchinello raccomandò un numero di partenza a una cifra per il suo pupillo Stefan Bradl all'epoca, il numero 6 era libero...

Per inciso, a differenza di Pecco Bagnaia, Marc Márquez non ha mai scelto il numero 1 del campione del mondo dopo le sei vittorie del titolo MotoGP. Marc una volta ha scelto il #93 per il suo anno di nascita, il 1993.