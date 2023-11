MotoGP: Os estranhos segredos dos números de partida

Cinco estreantes entraram no Campeonato do Mundo de MotoGP em 2022, mas apenas um teve de escolher um novo número de partida: Fabio Di Giannantonio, piloto da Gresini Ducati. 2024 vê a chegada de Pedro Acosta, mas o número 37 é ocupado por Augusto Fernández.

Depois de 2021, o Campeão do Mundo de Moto2 Remy Gardner e o vice-campeão Raúl Fernández (ambos da Tech3 KTM) passaram da segunda classe mais alta para o MotoGP, juntamente com os dois recém-chegados da Ducati Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing) e Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing); Darryn Binder (WITHU Yamaha RNF), por outro lado, deu o grande salto do Campeonato do Mundo de Moto3 para a categoria rainha.

Apenas para "Diggia" a promoção foi associada a um novo número de partida: Como fã fervoroso do tricampeão mundial de Superbike Troy Bayliss, Roman, agora com 25 anos, viajou com o número 21, que foi, no entanto, ocupado por Franco Morbidelli no MotoGP. O piloto da Gresini Ducati teve, por isso, de procurar uma alternativa e acabou por optar pelo número 49.

Gardner foi autorizado a manter o seu #87 e Raúl Fernández o #25. "Bez" já teve de deixar o seu número 12 para trás na classe Moto3, mas no MotoGP foi poupado a uma nova mudança e manteve o #72. Darryn Binder, por outro lado, levou o #40 diretamente da classe mais pequena para a mais alta no ano passado.

Muitos outros estreantes tiveram menos sorte a este respeito: quando o trio de Moto2 Miguel Oliveira, Pecco Bagnaia e Joan Mir foi promovido ao Campeonato do Mundo de MotoGP em 2019, os seus tradicionais números de partida 44, 42 e 36 já estavam ocupados na classe rainha. Como resultado, alguns pilotos de GP proeminentes tiveram de alterar os seus números de partida.

Bagnaia correu ao lado de Jack Miller na Pramac-Ducati pela primeira vez em 2019 e teve de apresentar uma nova proposta para a atribuição do número de corrida. Optou pelo número 63, e o italiano está habituado a ter dores de cabeça neste domínio. Quando competiu pela primeira vez no Campeonato do Mundo de Moto3 pela Team Sky VR46, escolheu o número 21 porque a emissora de televisão Sky pertencia ao grupo norte-americano "21st Century Fox".

Quando Bagnaia foi promovido à classe Moto2 em 2017, teve de abdicar novamente do número 21 porque este foi confiscado por Franco Morbidelli. Decidiu dobrar - e escolheu 42 em vez de 21, o que acabou por não ser muito previdente, uma vez que o número 42 na classe de MotoGP já pertencia ao piloto de fábrica da Suzuki, Alex Rins, na altura. Assim, Bagnaia acrescentou mais 21 para 2019 no MotoGP e ocupou o número 63, que trocou pelo número 1 como campeão do mundo em 2023. A regra é: quem tiver os direitos mais antigos na respetiva categoria pode manter o seu número.

Miguel Oliveira, que foi o primeiro piloto português na categoria rainha em 2019, teve de procurar outro número por respeito ao seu então colega de marca KTM, Pol Espargaró (#44). Dobrou o 44 para 88.

Para 2021, Oliveira ficou no caminho de outro estreante no MotoGP com o #88. Jorge Martin, Campeão do Mundo de Moto3 de 2018 na Gresini-Honda, tinha alugado o número 88 nas classes mais pequenas (Moto3 e Moto2) e teve de arredondar para o #89 como estreante de MotoGP de 2021 na Pramac Ducati por causa de Oliveira.

Os titulares fixos têm prioridade

Joan Mir, Campeão do Mundo de Moto3 de 2017 com a Leopard Honda, foi autorizado a trazer o seu tradicional número 36 da Marc VDS na Moto2 para a Suzuki Ecstar no MotoGP em 2019. Até então, o seu número 36 pertencia ao finlandês Mika Kallio. No entanto, o piloto de testes da Red Bull KTM não era um titular permanente, razão pela qual Joan Mir foi autorizado a tirar-lhe o seu tradicional número 36 ao abrigo da legislação em vigor.

Mika Kallio exibiu um "-36°" na sua carenagem durante anos. Há alguns anos, utilizou este sinal de menos para indicar a diferença de temperatura entre a sua terra natal, a Finlândia, e o calor do primeiro teste de Sepang, em fevereiro, o que lhe causou muitos problemas.

"Em vez do #36, o número 66 estava livre, por isso fiquei com ele", explicou Mika há quatro anos. Mas no GP de Aragão de 2019, Kallio assumiu a KTM RC16 de fábrica como piloto regular no lugar do demitido Johann Zarco. Desta vez, ele escolheu o número 82: "Eu realmente não tinha um relacionamento com o #66. Por isso optei pelo número 82, com o qual me estreei no Campeonato do Mundo de 125cc em 2001," explicou Kallio.

Maverick Viñales também queria um número diferente após a fracassada temporada de 2018. Como Tom Lüthi regressou ao Campeonato do Mundo de Moto2, escolheu o #12 em vez do #25. "Muitas vezes deu-me sorte no passado", disse o espanhol na altura.

Três estreantes regressaram ao Campeonato do Mundo de MotoGP em 2020: Brad Binder, Alex Márquez e Iker Lecuona. Apenas Brad Binder teve de escolher um novo número de corrida porque o 41 é tradicionalmente confiscado por Aleix Espargaró. "Decidi-me pelo 33 porque podia escolher um desenho que me fizesse lembrar as minhas iniciais BB", disse o piloto de fábrica da Red Bull KTM, que venceu a sua terceira corrida de MotoGP.

Alex Márquez pôde continuar a pilotar o #73 na Repsol-Honda em 2020 e também o levou para a LCR-Honda em 2021 e para a Gresini Ducati em 2023. E Iker Lecuona rodou com o #27, como fez no Campeonato do Mundo de Moto2, um número que não foi usado por nenhum piloto na categoria rainha desde que Casey Stoner se retirou.

Dos estreantes da classe 2021, apenas Luca Marini (#10) conseguiu levar consigo o seu familiar número de Moto2. Jorge Martin mudou para o #89, e como Binder continuou a insistir no #33, o Campeão do Mundo de Moto2 Enea Bastianini recebeu algo mais barato - escolheu o 23 em vez do habitual 33, pois o italiano tinha 3 anos e 3 meses quando se sentou pela primeira vez numa mota (daí o 33) e mudou para a categoria rainha com 23 anos.

Em 2023, Augusto Fernández foi o único recém-chegado à Köingsklasse e conseguiu manter o número 37.

E uma vez que o Campeão do Mundo de Moto2 do ano passado tem agora os direitos mais antigos, o estreante do próximo ano e companheiro de equipa da GASGAS-Tech3, Pedro Acosta, terá provavelmente de abdicar do seu anterior número 37.

Augusto Fernández e Pedro Acosta já foram companheiros de equipa na Red Bull-KTM Ajo no ano de 2022. Acosta mudou para o número 51 na altura, mas este ano trocou-o pelo seu número 37 preferido. Fernández deu a entender que também iria insistir no #37 em 2024. "Temos de falar", anunciou o líder do Campeonato do Mundo de Moto2, Acosta.

A propósito, o #6 já se tornou uma marca registada para Stefan Bradl. Mas ele começou sua carreira no campeonato mundial com o número 17, com o qual seu pai Helmut se tornou vice-campeão na classe 250cc em 1991. No ano do Campeonato do Mundo de Moto2 de 2011, Stefan escolheu o número 65 na equipa Kiefer porque o patrocinador Willy Balz ofereceu obrigações com uma taxa de juro de 6,5%.

No MotoGP, no entanto, o número 65 foi reservado para Loris Capirossi. O chefe de equipa da LCR Honda, Lucio Cecchinello, recomendou um número de partida de um só dígito para o seu protegido Stefan Bradl, na altura, o número 6 estava livre...

Por acaso, ao contrário de Pecco Bagnaia, Marc Márquez nunca escolheu o número 1 de campeão do mundo depois das suas seis vitórias no MotoGP. Marc uma vez escolheu o número 93 por causa do seu ano de nascimento, 1993.