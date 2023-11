LCR-Honda : A Sepang avec Lecuona au lieu de Bradl

La patience du directeur de l'équipe LCR-Honda, Lucio Cecchinello, a déjà été mise à rude épreuve à plusieurs reprises au cours de cette année. Tout d'abord, lors des tests hivernaux avec Alex Rins et Taka Nakagami, il s'est avéré que la version 2023 de la Honda RC213V n'était pas non plus compétitive. Par la suite, Alex Rins a tout de même remporté le GP du Texas. Mais Honda ne lui a d'abord pas fourni les mises à jour techniques promises, puis, lors du GP du Mugello (du 9 au 11 juin), il n'a pu essayer aucun des cinq châssis Kalex que Márquez et Rins avaient déjà essayés le 1er mai lors du test du lundi à Jerez. Marc Márquez l'a ensuite utilisé au Mans et s'est félicité de l'usure réduite des pneus lors de la course d'endurance.

Alex Rins s'est ensuite fracturé le tibia et le péroné de manière extrêmement compliquée lors du sprint du Mugello, ce qui a entraîné deux opérations et une pause de plusieurs mois.

Après l'échec de ses tentatives de retour au Japon (Stefan Bradl l'a alors remplacé après l'entraînement du vendredi), Rins s'est également présenté en Australie, mais a plié bagage après l'entraînement du vendredi en raison de douleurs trop importantes. Cette fois-ci, Stefan Bradl n'a pas pu le remplacer car il devait rentrer chez lui le samedi pour pouvoir effectuer des essais à Jerez le mardi et le mercredi suivants.

Lucio Cecchinello s'est ensuite énervé parce qu'il n'avait pas de pilote de réserve à sa disposition en Thaïlande, comme il l'avait déjà fait en juin en Allemagne. Et à Misano, le HRC lui avait envoyé dans le box Takumi Takahashi, 34 ans, qui n'avait pas piloté de moto MotoGP depuis quatre ans et qui avait perdu 5,985 secondes lors de la première séance d'essais du vendredi.

Samedi, la Race Direction l'a banni de la piste du GP de Santamonica pour dépassement de temps.

Mais Lecuona n'était alors pas disponible en raison de ses obligations en Superbike, Stefan Bradl s'étant présenté à Misano avec une wildcard.

Alors que Lecuona n'a jamais marqué le moindre point lors de ses cinq courses MotoGP en 2023 (3x avec Repsol, 2x avec LCR), Stefan Bradl a terminé dans le top 15 lors de ses trois sorties LCR cette année (Assen, Inde et Motegi) le dimanche.

Malgré cela, les dirigeants du HRC ont de nouveau désigné Iker Lecuona pour remplacer Rins chez LCR lors du prochain GP de Malaisie (du 10 au 12 novembre). Il roulera également pour LCR une semaine plus tard à Doha. Reste à savoir si Rins sera de retour à Valence (26.11) pour y tester la Yamaha pour la première fois mardi.

Mais Stefan Bradl sera également présent à Sepang. "Je suis en Malaisie en tant qu'expert pour ServusTV", a déclaré le pilote bavarois de 33 ans.