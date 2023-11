LCR Honda: Lecuona al posto di Bradl a Sepang

Poiché ad Alex Rins è stato consigliato di non correre nel 2023 a causa delle sue fratture mal curate, il pilota di Superbike Iker Lecuona prenderà il posto di LCR in Malesia.

La pazienza del team manager di LCR Honda Lucio Cecchinello è stata messa a dura prova già diverse volte quest'anno. Innanzitutto, durante i test invernali con Alex Rins e Taka Nakagami è emerso chiaramente che nemmeno la versione 2023 della Honda RC213V era competitiva. Alex Rins ha comunque vinto il GP del Texas. Ma la Honda prima non gli ha fornito gli aggiornamenti tecnici promessi e poi, al GP del Mugello (9-11 giugno), non ha potuto provare nessuno dei cinque telai Kalex che Márquez e Rins avevano già provato nel test del lunedì a Jerez il 1° maggio. Marc Márquez lo ha poi utilizzato a Le Mans e ha lodato la ridotta usura degli pneumatici nella gara a distanza.

Alex Rins ha poi subito una frattura estremamente complicata di tibia e perone nello sprint del Mugello, che ha comportato due operazioni e una pausa di un mese.

Dopo un tentativo di rientro fallito in Giappone (Stefan Bradl è intervenuto dopo le prove del venerdì), Rins ha gareggiato anche in Australia, ma ha rinunciato alle prove del venerdì a causa del dolore eccessivo. Questa volta Stefan Bradl non è potuto intervenire perché è dovuto tornare a casa il sabato per poter effettuare i test a Jerez il martedì e il mercoledì successivi.

Lucio Cecchinello si è poi arrabbiato perché non aveva a disposizione un pilota sostitutivo in Thailandia, come invece aveva fatto in Germania a giugno. A Misano, l'HRC ha mandato ai box il 34enne Takumi Takahashi, che non guidava una MotoGP da quattro anni e ha perso 5,985 secondi nella prima sessione di prove del venerdì.

Sabato, la Direzione Gara lo ha bandito dalla pista del GP di Santamonica per aver superato il tempo limite.

Tuttavia, Lecuona non era disponibile in quel momento a causa dei suoi impegni in Superbike, mentre Stefan Bradl ha gareggiato a Misano con una wildcard.

Mentre Lecuona non ha mai ottenuto punti nelle sue cinque gare di MotoGP nel 2023 (3 volte con Repsol, 2 volte con LCR), Stefan Bradl si è piazzato tra i primi 15 la domenica in tutte e tre le uscite LCR di quest'anno (Assen, India e Motegi).

Tuttavia, i dirigenti HRC hanno nuovamente nominato Iker Lecuona come sostituto di Rins alla LCR per il prossimo GP della Malesia (10-12 novembre). Inoltre, una settimana dopo, correrà per la LCR a Doha. Non si sa se Rins tornerà a Valencia (26 novembre) per provare la Yamaha per la prima volta martedì.

Ma anche Stefan Bradl sarà presente a Sepang. "Sono in Malesia come esperto per ServusTV", ha dichiarato il 33enne bavarese.