LCR Honda: Lecuona em vez de Bradl em Sepang

A paciência do chefe de equipa da LCR Honda, Lucio Cecchinello, já foi severamente testada várias vezes este ano. Em primeiro lugar, ficou claro durante os testes de inverno com Alex Rins e Taka Nakagami que a versão 2023 da Honda RC213V também não era competitiva. De qualquer forma, Alex Rins acabou por vencer o GP do Texas. Mas a Honda começou por não lhe fornecer as actualizações técnicas prometidas e depois, no GP de Mugello (9 a 11 de junho), não teve oportunidade de experimentar nenhum dos cinco chassis Kalex que Márquez e Rins já tinham experimentado no teste de segunda-feira em Jerez, a 1 de maio. Marc Márquez utilizou-o depois em Le Mans e elogiou a redução do desgaste dos pneus na corrida de distância completa.

Alex Rins sofreu então uma fratura extremamente complicada da tíbia e do perónio no sprint de Mugello, que resultou em duas operações e numa paragem de um mês.

Depois de tentativas de regresso falhadas no Japão (Stefan Bradl entrou em ação após os treinos de sexta-feira), Rins também competiu na Austrália, mas desistiu após os treinos de sexta-feira devido a dores excessivas. Desta vez, Stefan Bradl não pôde participar porque teve de regressar a casa no sábado para poder testar em Jerez na terça e quarta-feira seguintes.

Lucio Cecchinello ficou então aborrecido por não ter um piloto de substituição disponível na Tailândia, tal como aconteceu na Alemanha em junho. E em Misano, a HRC mandou para as boxes Takumi Takahashi, de 34 anos, que não pilotava uma moto de MotoGP há quatro anos e perdeu 5,985 segundos na primeira sessão de treinos de sexta-feira.

No sábado, a Direção de Corrida baniu-o da pista do GP em Santamonica por exceder o tempo limite.

No entanto, Lecuona não estava disponível na altura devido aos seus compromissos na Superbike, enquanto Stefan Bradl competiu em Misano com um wildcard.

Enquanto Lecuona nunca marcou pontos nas suas cinco corridas de MotoGP em 2023 (3x com a Repsol, 2x com a LCR), Stefan Bradl terminou entre os 15 primeiros no domingo em todas as três saídas da LCR este ano (Assen, Índia e Motegi).

No entanto, os responsáveis da HRC voltaram a nomear Iker Lecuona como substituto de Rins na LCR para o próximo GP da Malásia (10 a 12 de novembro). Ele também vai correr pela LCR uma semana mais tarde em Doha. Se Rins vai regressar a Valência (26 de novembro) para poder testar a Yamaha pela primeira vez na terça-feira é questionável.

Mas Stefan Bradl também vai estar no local em Sepang. "Estou na Malásia como especialista da ServusTV", informou o bávaro de 33 anos.