Valentino Rossi: 2024 GT World Challenge e FIA WEC?

Valentino Rossi è sempre più vicino al suo grande sogno di partecipare alla leggendaria 24 ore di Le Mans. La partenza del nove volte campione del mondo di motociclismo e pilota BMW nel Campionato Mondiale Endurance è sempre più probabile. Lo ha lasciato intendere durante un'intervista televisiva in occasione del finale di stagione della serie in Bahrain.

Rossi ha partecipato al finale di stagione nello stato del Golfo del Bahrein e ha preso parte al test per esordienti. Durante il test per esordienti ha guidato una LMP2 del team WRT. Il test non è visto come una preparazione per un programma di gare per l'italiano, ma piuttosto come la realizzazione di un desiderio, dato che Rossi aveva chiesto da tempo al boss del team Vincent Vosse di poter provare la macchina.

"Ho corso con questa squadra per due anni ed è un'ottima squadra", ha detto Rossi in un'intervista televisiva durante la gara. "Sono molto contento. Sono venuto qui per vedere la gara perché forse l'anno prossimo guiderò nel WEC, vedremo. Domani proverò per la prima volta la vettura LMP2 perché ho chiesto a Vincent Vosse di provarla e domani sarebbe stata una buona opzione. Ero molto curioso di guidare la vettura. L'obiettivo è partecipare al WEC l'anno prossimo, ci proveremo".

Valentino Rossi inizierà nella nuova classe LMGT3, che sostituirà la classe GTE nella prossima stagione. Il pilota ufficiale BMW Rossi gareggerà insieme a WRT con una M4 GT3. La partecipazione ufficiale del team belga alla classe GT3 non è ancora stata confermata, ma è considerata certa.

L'italiano è anche certo di rimanere nella GT World Challenge Europe Endurance Cup. "Continuerò sicuramente a gareggiare qui nella GT World Challenge Europe Endurance Cup", ha dichiarato Rossi a Speedweek durante una conferenza stampa in occasione della finale della stagione 2023 della serie SRO a Barcellona. Non si sa se "Il Dottore" continuerà a gareggiare nella GT World Challenge Europe Sprint Cup per l'intera stagione.