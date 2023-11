Valentino Rossi: 2024 GT World Challenge e FIA WEC?

É cada vez mais provável que Valentino Rossi venha a competir no FIA WEC no próximo ano, em paralelo com o seu programa no GT World Challenge Europe Endurance Cup.

Valentino Rossi está cada vez mais perto do seu grande sonho de competir na lendária corrida de 24 horas de Le Mans. A estreia do nove vezes campeão do mundo de motociclismo e piloto da BMW no Campeonato do Mundo de Resistência está a tornar-se cada vez mais provável. Ele deu a entender isso durante uma entrevista na TV no final da temporada da série no Bahrein.

Rossi esteve presente no final da temporada no estado do Golfo do Bahrein e participou no teste de novatos. Durante o teste de estreantes, conduziu um LMP2 da equipa WRT. O teste não é visto como uma preparação para um programa de corridas para o italiano, mas sim como a realização de um desejo, uma vez que Rossi já há algum tempo que pedia ao chefe de equipa Vincent Vosse para testar o carro.

"Ando com esta equipa há dois anos e é uma equipa muito boa," disse Rossi numa entrevista televisiva durante a corrida. "Estou muito feliz. Vim aqui para ver a corrida, porque talvez no próximo ano possa conduzir no WEC, veremos. Amanhã vou experimentar o carro LMP2 pela primeira vez porque pedi ao Vincent Vosse para experimentar o carro e amanhã seria uma boa opção. Estava muito curioso para conduzir o carro. O objetivo é estar no WEC no próximo ano, vamos tentar."

A estreia de Valentino Rossi seria na nova classe LMGT3, que substituirá a classe GTE na próxima época. Rossi, piloto da BMW, competirá com a WRT num M4 GT3. A participação oficial da bem sucedida equipa belga na classe GT3 ainda não foi confirmada, mas é considerada certa.

O italiano também tem a certeza de permanecer na Taça de Endurance do GT World Challenge Europe. "Vou definitivamente continuar a competir aqui na GT World Challenge Europe Endurance Cup", disse Rossi à Speedweek numa conferência de imprensa no final da temporada de 2023 da série de corridas SRO em Barcelona. Não é certo que "Il Dottore" continue a competir na GT World Challenge Europe Sprint Cup durante toda a época.