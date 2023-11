Lin Jarvis (Yamaha): Necesidad de ponerse al día en todas las áreas

Fabio Quartararo presiona a Yamaha. Si no tiene una moto ganadora en los boxes de Sepang en febrero, ha amenazado con no prorrogar su contrato. "Aún nos queda trabajo por hacer", afirma Lin Jarvis.

Aunque el piloto oficial de Yamaha Fabio Quartararo logró dos sólidos terceros puestos en India e Indonesia el domingo, así como un respetable sexto puesto en Australia, también hubo contratiempos en las carreras en el extranjero, como el 10º puesto en Japón y el 14º en Australia.

El campeón del mundo de 2021 y subcampeón de 2022 dejó claro en repetidas ocasiones que una posición en parrilla en las dos o tres primeras filas era extremadamente importante para él, porque de lo contrario no podría llegar lo suficientemente adelante en las carreras debido a la falta de potencia del motor. "El Diablo" también comentó en repetidas ocasiones que la carcasa dura de Michelin para las carreras de calor, como en India e Indonesia, favorece a la M1 Yamaha. "Porque entonces los otros fabricantes no pueden optimizar su potencia en la pista", dijo.

Sin embargo, Fabio Quartararo también dejó claro que después de los test invernales de Sepang, en febrero, sabrá exactamente si la Yamaha será más potente en 2024 y si, por tanto, se planteará ampliar su contrato.

Por ello, el japonés espera que el afinador de motores Luca Marmorini y los ingenieros de Yamaha entreguen una nueva "especificación de motor" para el test de Valencia del 28 de noviembre, que sea del agrado de Fabio.

Quartararo también dijo en Asia que había hablado claramente con unos 20 técnicos en un debrief técnico después del test del lunes en Misano y les dijo que la M1 no era todavía una moto ganadora en su estado actual.

"Sí, tuvimos una reunión al final del test del lunes en Misano, había mucha gente allí", confirmó Lin Jarvis, Director General de Yamaha Motor Racing, en una entrevista con SPEEDWEEK.com. "Estaba en la oficina de la caravana de nuestro equipo. Fabio compartió sus experiencias de este test con nosotros. Los ingenieros le hicieron muchas preguntas desde diferentes perspectivas. Había ingenieros de motor y de chasis, así como ingenieros electrónicos. No todas las 20 personas eran japonesas, porque yo, por ejemplo, también estaba sentado en esta reunión. Tenía curiosidad y quería escuchar de primera mano el "feedback técnico" exacto".

Así que Fabio Quartararo compartió sus impresiones sobre la prueba y habló de los progresos que, en su opinión, se habían hecho.

La estrella de Yamaha había logrado el sexto mejor tiempo después de no poder pasar del tercer puesto en la Q1 del sábado con la moto 2023 y, por tanto, 13º en la parrilla (a 1,077 segundos de Jorge Martín).

"Tras el informe de Fabio quedó claro que todavía tenemos trabajo por hacer si queremos empezar la próxima temporada en un estado realmente competitivo", dijo Lin Jarvis. "Tenemos que ponernos al día en todos los aspectos. Ya hemos visto claros progresos en cuanto a datos y tiempos, ya que se ha pasado a la siguiente fase de desarrollo del motor. Pero el motor M1 no parecía especialmente potente. No había un "empuje" perceptible. El motor se siente más suave en la gama baja de revoluciones y luego tiene un poco más de potencia máxima. Pero hay que tener esto en cuenta: Misano no es una pista en la que necesites mucha potencia y velocidad punta".

Test del lunes en Misano, tiempos combinados (11 de septiembre):

1º Marini, Ducati, 1'30.602 min

2º Viñales, Aprilia, + 0.234 seg.

3º Binder, KTM, + 0.552

4º Martin, Ducati, + 0.566

5º Miller, KTM, + 0.573

6º Quartararo, Yamaha, + 0,575

7º Oliveira, Aprilia, + 0.630

8º Morbidelli, Yamaha, + 0.699

9º Alex Márquez, Ducati, + 0.735

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.760

11º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0.779

12º Nakagami, Honda, + 0.832

13º Zarco, Ducati, + 0.890

14º Marc Márquez, Honda, + 0.973

15º Augusto Fernández, KTM, + 1.084

16º Mir, Honda, + 1.084

17º Pol Espargaró, KTM, + 1.242

18º Bradl, Honda, + 1.544