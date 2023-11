Lin Jarvis (Yamaha) : Un besoin de rattrapage dans tous les domaines

Fabio Quartararo, pilote officiel Yamaha, a certes obtenu deux solides troisièmes places dimanche en Inde et en Indonésie, ainsi qu'une respectable sixième place en Australie, mais il a également connu des baisses de régime lors des courses outre-mer, comme la dixième place au Japon et la quatorzième en Australie.

Le champion du monde 2021 et vice-champion du monde 2022 a toujours affirmé clairement qu'une place sur la grille de départ dans les deux ou trois premières lignes était extrêmement importante pour lui, car sinon, il ne pourrait pas aller assez loin dans les courses en raison du manque de puissance du moteur. "El Diablo" a également fait remarquer à plusieurs reprises que la carcasse Michelin dure pour les courses de chaleur comme en Inde et en Indonésie convenait à la M1-Yamaha. "Parce qu'alors, les autres constructeurs n'apportent pas leur puissance de manière optimale sur la chaussée", a-t-il constaté.

Mais Fabio Quartararo a aussi clairement constaté qu'après les essais hivernaux de février à Sepang, il saura déjà très précisément si la Yamaha 2024 sera plus puissante et s'il envisagera donc de prolonger son contrat.

Les Japonais espèrent donc que le préparateur de moteurs Ing. Luca Marmorini et les ingénieurs Yamaha livreront une nouvelle "spécification moteur" pour les tests de Valence le 28 novembre, qui plaira à Fabio.

Quartararo a également raconté en Asie qu'après le test de lundi à Misano, il avait parlé clairement à une vingtaine de techniciens lors d'un débriefing technique et leur avait dit que la M1 n'était pas encore une moto gagnante dans son état actuel.

"Oui, nous avons eu une réunion de débriefing à la fin des tests de lundi à Misano, il y avait beaucoup de monde", a confirmé Lin Jarvis, Managing Director de Yamaha Motor Racing, lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "C'était dans le bureau de la remorque de notre équipe. Fabio nous a fait part de son expérience lors de ce test. Les ingénieurs lui ont posé de nombreuses questions sous différents angles. Il y avait en effet des ingénieurs moteur et des ingénieurs châssis, ainsi que des ingénieurs en électronique. Les 20 personnes n'étaient pas toutes japonaises, car j'étais par exemple aussi assis à cette réunion. Car j'étais curieux et je voulais entendre le 'feedback technique' exact de première main".

Fabio Quartararo a donc fait part de ses impressions sur le test et a parlé des progrès qui, selon lui, ont pu être constatés.

La star Yamaha avait réalisé le sixième meilleur temps, alors qu'il n'avait pu faire mieux que troisième en Q1 samedi avec la moto 2023, et donc treizième sur la grille (à 1,077 sec de Jorge Martin).

"Il est devenu clair après le rapport de Fabio que nous avons encore du travail à faire si nous voulons commencer la prochaine saison dans un état vraiment compétitif", a décrit Lin Jarvis. "Le retard à rattraper se situe dans tous les domaines. Nous avons déjà vu de nets progrès en termes de données et de temps, grâce à la prochaine étape de développement du moteur. Mais le moteur M1 ne semblait pas très puissant. Il n'y avait pas de 'push' perceptible. Le moteur semble plus doux à bas régime et dispose alors d'un peu plus de puissance de pointe. Mais nous devons tenir compte de cela : Misano n'est pas une piste où tu as besoin de beaucoup de puissance de pointe et de vitesse de pointe".

Test du lundi à Misano, temps combinés (11 septembre) :

1. Marini, Ducati, 1:30,602 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,234 sec

3. Binder, KTM, + 0,552

4. Martin, Ducati, + 0,566

5. Miller, KTM, + 0,573

6. Quartararo, Yamaha, + 0,575

7. Oliveira, Aprilia, + 0,630

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12. Nakagami, Honda, + 0,832

13. Zarco, Ducati, + 0,890

14. Marc Márquez, Honda, + 0,973

15. Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16. Mir, Honda, + 1,084

17. Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18e Bradl, Honda, + 1,544