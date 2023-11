Lin Jarvis (Yamaha): Deve recuperare in tutti i settori

Sebbene il pilota ufficiale Yamaha Fabio Quartararo abbia ottenuto due ottimi terzi posti in India e Indonesia domenica, oltre a un rispettabile sesto posto in Australia, ci sono state anche delle battute d'arresto nelle gare oltreoceano, come il 10° posto in Giappone e il 14° in Australia.

Il campione del mondo 2021 e il secondo classificato del 2022 hanno ripetutamente chiarito che una posizione in griglia nelle prime due o tre file era estremamente importante per lui, perché altrimenti non sarebbe stato in grado di avanzare abbastanza nelle gare a causa della mancanza di potenza del motore. "El Diablo" ha anche ripetutamente osservato che la dura carcassa Michelin per le gare di riscaldamento, come in India e Indonesia, favorisce la M1 Yamaha. "Perché così gli altri costruttori non possono ottimizzare la loro potenza in pista", ha detto.

Tuttavia, Fabio Quartararo ha anche chiarito che dopo i test invernali di Sepang a febbraio, saprà esattamente se la Yamaha sarà più potente nel 2024 e se quindi prenderà in considerazione la possibilità di prolungare il suo contratto.

I giapponesi sperano quindi che il preparatore di motori Luca Marmorini e gli ingegneri della Yamaha consegnino una nuova "specifica del motore" per il test di Valencia del 28 novembre, che piacerà a Fabio.

Quartararo ha anche detto in Asia di aver parlato chiaramente con una ventina di tecnici durante un debriefing tecnico dopo il test di lunedì a Misano e di aver detto loro che la M1 non è ancora una moto vincente nel suo stato attuale.

"Sì, abbiamo avuto una riunione di debriefing alla fine del test di lunedì a Misano, c'erano molte persone", ha confermato Lin Jarvis, Managing Director di Yamaha Motor Racing, in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Era nell'ufficio del nostro team trailer. Fabio ha condiviso con noi le sue esperienze di questo test. Gli ingegneri gli hanno fatto molte domande da diverse prospettive. Erano presenti ingegneri del motore, ingegneri del telaio e ingegneri elettronici. Non tutte le 20 persone erano giapponesi, perché anch'io, ad esempio, ero presente a questa riunione. Ero curioso e volevo sentire l'esatto 'feedback tecnico' di prima mano".

Fabio Quartararo ha quindi condiviso le sue impressioni sul test e ha parlato dei progressi che ritiene siano stati fatti.

La stella della Yamaha ha ottenuto il sesto tempo dopo non essere riuscito ad andare oltre il terzo posto nella Q1 di sabato con la moto 2023 e quindi il 13° posto in griglia (1,077 secondi dietro a Jorge Martin).

"Dopo la relazione di Fabio è apparso chiaro che abbiamo ancora del lavoro da fare se vogliamo iniziare la prossima stagione in modo davvero competitivo", ha detto Lin Jarvis. "È necessario recuperare in tutti i settori. Abbiamo già visto chiari progressi in termini di dati e tempi, grazie alla fase successiva di sviluppo del motore. Ma il motore M1 non sembrava particolarmente potente. Non c'era una "spinta" evidente. Il motore è più fluido ai bassi regimi e poi ha una potenza di picco leggermente superiore. Ma dobbiamo tenerlo presente: Misano non è una pista in cui si ha bisogno di molta potenza e velocità massima".

Test del lunedì a Misano, tempi combinati (11 settembre):

1° Marini, Ducati, 1'30.602 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,234 sec.

3° Binder, KTM, + 0,552

4° Martin, Ducati, + 0,566

5° Miller, KTM, + 0,573

6° Quartararo, Yamaha, + 0,575

7° Oliveira, Aprilia, + 0,630

8° Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11° Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12° Nakagami, Honda, + 0,832

13° Zarco, Ducati, + 0,890

14° Marc Márquez, Honda, + 0,973

15° Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16° Mir, Honda, + 1,084

17° Pol Espargaró, KTM, + 1.242

18° Bradl, Honda, + 1.544