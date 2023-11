Lin Jarvis (Yamaha): Precisa de recuperar o atraso em todas as áreas

Embora o piloto de fábrica da Yamaha Fabio Quartararo tenha conseguido dois fortes terceiros lugares na Índia e na Indonésia no domingo, bem como um respeitável sexto lugar na Austrália, também houve contratempos nas corridas no exterior, como o 10º lugar no Japão e o 14º lugar na Austrália.

O campeão mundial de 2021 e vice-campeão de 2022 deixou claro repetidamente que uma posição na grelha nas duas ou três primeiras filas era extremamente importante para ele, porque de outra forma não seria capaz de avançar o suficiente nas corridas devido à falta de potência do motor. "El Diablo" também comentou várias vezes que a carcaça dura da Michelin para as corridas de aquecimento, como na Índia e na Indonésia, favorece a M1 Yamaha. "Porque assim os outros fabricantes não podem otimizar a sua potência na pista", disse ele.

No entanto, Fabio Quartararo também deixou claro que, após o teste de inverno em Sepang, em fevereiro, ele saberá exatamente se a Yamaha será mais potente em 2024 e se, portanto, considerará a extensão de seu contrato.

Os japoneses esperam, por isso, que o afinador de motores Luca Marmorini e os engenheiros da Yamaha apresentem uma nova "especificação de motor" para o teste de Valência, a 28 de novembro, que agrade a Fabio.

Quartararo também disse na Ásia que tinha falado abertamente com cerca de 20 técnicos numa reunião técnica após o teste de segunda-feira em Misano e disse-lhes que a M1 ainda não era uma moto vencedora no seu estado atual.

"Sim, tivemos uma reunião de balanço no final do teste de segunda-feira em Misano, estavam lá muitas pessoas," confirmou Lin Jarvis, Diretor Geral da Yamaha Motor Racing, numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Foi no escritório da caravana da nossa equipa. O Fabio partilhou connosco as suas experiências deste teste. Os engenheiros fizeram-lhe muitas perguntas de diferentes perspectivas. Estavam presentes engenheiros de motores e de chassis, bem como engenheiros de eletrónica. Nem todas as 20 pessoas eram japonesas, porque eu, por exemplo, também estava presente nesta reunião. Estava curioso e queria ouvir o 'feedback técnico' exato em primeira mão".

Assim, Fabio Quartararo partilhou as suas impressões sobre o teste e falou sobre os progressos que sentiu terem sido feitos.

A estrela da Yamaha alcançou o sexto tempo depois de não ter conseguido ir além do terceiro lugar na Q1 no sábado com a moto 2023 e, portanto, 13º na grelha (1,077 segundos atrás de Jorge Martin).

"Tornou-se claro após o relatório do Fabio que ainda temos algum trabalho a fazer se quisermos começar a próxima época num estado realmente competitivo", disse Lin Jarvis. "É necessário recuperar o atraso em todos os domínios. Já registámos progressos claros em termos de dados e tempos, uma vez que a fase seguinte do desenvolvimento do motor já teve lugar. Mas o motor M1 não parecia particularmente potente. Não houve um "empurrão" percetível. O motor é mais suave na gama de rotações mais baixa e depois tem um pouco mais de potência máxima. Mas temos de ter isto em conta: Misano não é uma pista onde se precise de muita potência máxima e velocidade máxima."

Teste de segunda-feira em Misano, tempos combinados (11 de setembro):

1º Marini, Ducati, 1'30.602 min

2º Viñales, Aprilia, + 0,234 seg

3º Binder, KTM, + 0,552

4º Martin, Ducati, + 0,566

5º Miller, KTM, + 0,573

6º Quartararo, Yamaha, + 0,575

7º Oliveira, Aprilia, + 0,630

8º Morbidelli, Yamaha, + 0,699

9º Alex Márquez, Ducati, + 0,735

10º Raúl Fernández, Aprilia, + 0,760

11º Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,779

12º Nakagami, Honda, + 0,832

13º Zarco, Ducati, + 0,890

14º Marc Márquez, Honda, + 0,973

15º Augusto Fernández, KTM, + 1,084

16º Mir, Honda, + 1,084

17º Pol Espargaró, KTM, + 1,242

18º Bradl, Honda, + 1,544