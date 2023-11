Pit Beirer (KTM): "Estamos orgullosos de nuestro rendimiento"

"Atacaremos a Ducati", aseguró el Director de KTM Motorsport, Pit Beirer (51), en una entrevista concedida a SPEEDWEEK.com el sábado tras la carrera de larga distancia en Phillip Island/Australia. Allí, Brad Binder había perdido el segundo puesto en la meta tras un ataque de Johan Zarco, retrocedió al 5º puesto y aún así luchó por el 4º puesto en la meta. En Buriram/Tailandia, Binder volvió a desafiar valientemente a la armada Ducati. Consiguió el segundo puesto en el sprint y el tercero el domingo, perdiendo únicamente la segunda plaza en favor del líder del Campeonato del Mundo, Pecco Bagnaia, debido a una infracción de los límites de la pista.

Ducati sigue dominando como el año pasado y ya ha conseguido 14 de las 17 victorias de MotoGP en 2023, además de 15 pole positions. Brad Binder ocupa la cuarta plaza del Campeonato del Mundo a falta de tres Grandes Premios. KTM se ha afianzado en la segunda posición del Campeonato de Constructores por detrás de Ducati; en el Campeonato de Equipos, los austriacos se han acomodado en la cuarta plaza con el Red Bull KTM Factory Team (Binder, Miller) por detrás de Pramac, Mooney VR46 y Ducati Lenovo por delante de Aprilia Racing.

KTM también ha celebrado hasta ahora cinco triunfos en MotoGP con Miguel Oliveira y dos con Brad Binder.

"No hemos logrado todos nuestros objetivos, pero aun así estamos orgullosos de nuestro rendimiento. No entramos en MotoGP hasta 2017 y ahora somos el rival más fuerte del equipo Ducati; me atrevo a decirlo. Han marcado la pauta, ¡chapeau! Como tienen ocho pilotos, sus rivales tendrán que pilotar muy duro si quieren subir al podio o acercarse a él. A veces nos quedamos a las puertas del podio en las carreras en el extranjero, pero ahora nos ha salido bien en Tailandia. Por eso somos merecidamente segundos en la clasificación de marcas. Estamos orgullosos de ello, porque hay algunas fábricas muy conocidas en la parrilla".

Resultado carrera MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0.253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4.550

6º Marc Márquez, Honda, + 5.362

7º Marini, Ducati, + 6.778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, +14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, +21.307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 vueltas abajo

- Alex Márquez, Ducati, 14 vueltas detrás

- Oliveira, Aprilia, 20 vueltas menos



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (2ª infracción de presión de neumáticos de la temporada)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1.841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9. Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, +10.356

13º Bastianini, Ducati, +12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, +15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 389 puntos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández (caída). Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 589 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 570 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.