Pit Beirer (KTM) : "Nous sommes fiers de notre performance".

"Nous ne sommes là que depuis sept ans, mais nous sommes désormais le challenger le plus fort pour l'équipe Ducati", tel est le bilan dressé par Pit Beirer, directeur de KTM Motorsport.

"Nous allons attaquer Ducati", a assuré le directeur de KTM Motorsport Pit Beirer (51 ans) lors d'une interview accordée à SPEEDWEEK.com samedi à l'issue de la course pleine distance de Phillip Island en Australie. Brad Binder y avait perdu la deuxième place à l'arrivée après une attaque de Johan Zarco, il avait chuté à la cinquième place et s'était battu pour la quatrième place à l'arrivée. A Buriram, en Thaïlande, Binder a effectivement de nouveau défié vaillamment l'armada Ducati. Il s'est assuré la deuxième place au sprint et la troisième le dimanche, perdant la deuxième place au profit du leader du championnat du monde Pecco Bagnaia pour une infraction de "track limits".

Ducati domine certes comme l'année dernière et a déjà remporté 14 des 17 victoires en MotoGP en 2023, en plus de 15 pole positions. Brad Binder est assuré de la quatrième place au championnat du monde à trois Grand Prix de la fin. KTM s'est installé à la deuxième place du championnat du monde des constructeurs derrière Ducati ; au championnat du monde par équipe, les Autrichiens se sont tout de même installés avec le Red Bull KTM Factory Team (Binder, Miller) à la quatrième place derrière Pramac, Mooney VR46 et Ducati Lenovo devant Aprilia Racing.

En outre, KTM a jusqu'à présent fêté cinq triomphes en MotoGP avec Miguel Oliveira et deux avec Brad Binder.

"Nous n'avons pas atteint tous nos objectifs, mais nous sommes tout de même fiers de nos performances. Car nous ne sommes entrés en MotoGP qu'en 2017 et nous sommes désormais le challenger le plus fort pour l'équipe Ducati ; j'ose le dire. Ils présentent le 'benchmark', bravo ! Comme ils ont huit pilotes, les adversaires doivent être sacrément forts s'ils veulent monter sur le podium ou s'en approcher. Nous avons parfois échoué de peu au pied du podium lors des courses outre-mer, mais là, ça a marché en Thaïlande. C'est pourquoi nous méritons d'être deuxièmes au classement des marques. Nous en sommes fiers, car des usines de renom sont au départ".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.