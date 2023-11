Pit Beirer (KTM): "Siamo orgogliosi della nostra prestazione".

"Siamo in circolazione solo da sette anni, ma ora siamo il più forte sfidante del team Ducati", riassume Pit Beirer, Direttore Motorsport KTM.

"Attaccheremo la Ducati", ha assicurato Pit Beirer (51), Direttore Motorsport KTM, in un'intervista rilasciata a SPEEDWEEK.com sabato dopo la gara full distance di Phillip Island/Australia. Lì, Brad Binder ha perso il secondo posto nel finale dopo un attacco di Johan Zarco, è sceso al 5° posto e ha comunque lottato per il 4° posto nel finale. A Buriram/Thailandia, Binder ha sfidato di nuovo coraggiosamente l'armata Ducati. Si è assicurato il secondo posto in volata e il terzo la domenica, perdendo solo il secondo posto rispetto al leader del campionato mondiale Pecco Bagnaia a causa di un'infrazione ai limiti della pista.

La Ducati continua a dominare come l'anno scorso e ha già conquistato 14 delle 17 vittorie della MotoGP nel 2023, oltre a 15 pole position. Brad Binder è al quarto posto nel Campionato del Mondo a tre Gran Premi dalla fine. KTM si è stabilita saldamente al secondo posto nel Campionato Costruttori dietro a Ducati; nel Campionato a squadre, gli austriaci si sono piazzati comodamente al quarto posto con il Red Bull KTM Factory Team (Binder, Miller) dietro a Pramac, Mooney VR46 e Ducati Lenovo davanti ad Aprilia Racing.

KTM ha anche festeggiato cinque trionfi in MotoGP con Miguel Oliveira e due con Brad Binder.

"Non abbiamo raggiunto tutti i nostri obiettivi, ma siamo comunque orgogliosi delle nostre prestazioni. Siamo entrati in MotoGP solo nel 2017 e ora siamo il più forte sfidante del team Ducati; mi permetto di dirlo. Hanno stabilito il punto di riferimento, chapeau! Avendo otto piloti, i loro avversari dovranno guidare molto duramente se vogliono salire sul podio o avvicinarsi ad esso. A volte abbiamo mancato il podio nelle gare all'estero, ma ora in Thailandia è andata bene. Ecco perché siamo meritatamente secondi nella classifica di marca. Ne siamo orgogliosi, perché sulla griglia di partenza ci sono fabbriche molto conosciute".

Risultati gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 giri in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5.362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, +14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17,640

17° Augusto Fernández, KTM, +21.307

18° Pol Espargaró, KTM, + 21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione stagionale alla pressione degli pneumatici)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, +10.356

13° Bastianini, Ducati, +12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Fernández 76. 16. Augusto Márquez 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campionato mondiale a squadre:

1. Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.