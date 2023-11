Pit Beirer (KTM): "Estamos orgulhosos do nosso desempenho"

"Vamos atacar a Ducati", garantiu o Diretor de Desportos Motorizados da KTM, Pit Beirer (51), numa entrevista ao SPEEDWEEK.com no sábado, após a corrida de distância completa em Phillip Island/Austrália. Na corrida de Phillip Island/Austrália, Brad Binder perdeu o segundo lugar na meta após um ataque de Johan Zarco, caiu para o 5º lugar e ainda lutou pelo 4º lugar na meta. Em Buriram/Tailândia, Binder voltou a desafiar corajosamente a armada Ducati. Garantiu o segundo lugar no sprint e o terceiro no domingo, perdendo apenas o segundo lugar para o líder do campeonato do mundo, Pecco Bagnaia, devido a uma infração aos limites da pista.

A Ducati continua a dominar como fez no ano passado e já conquistou 14 das 17 vitórias de MotoGP em 2023, bem como 15 pole positions. Brad Binder está seguro no quarto lugar do Campeonato do Mundo a três Grandes Prémios do fim. A KTM estabeleceu-se firmemente no segundo lugar do Campeonato de Construtores, atrás da Ducati; no Campeonato de Equipas, os austríacos estão confortáveis no quarto lugar com a Red Bull KTM Factory Team (Binder, Miller) atrás da Pramac, Mooney VR46 e Ducati Lenovo à frente da Aprilia Racing.

A KTM também celebrou cinco triunfos no MotoGP até à data com Miguel Oliveira e dois com Brad Binder.

"Não atingimos todos os nossos objectivos, mas ainda assim estamos orgulhosos do nosso desempenho. Só entrámos no MotoGP em 2017 e agora somos o adversário mais forte da equipa Ducati; atrevo-me a dizer isso. Eles estabeleceram o ponto de referência, chapeau! Como têm oito pilotos, os seus adversários vão ter de correr muito se quiserem ficar no pódio ou perto dele. Por vezes, falhámos o pódio nas corridas no estrangeiro, mas agora tudo correu bem na Tailândia. É por isso que estamos merecidamente em segundo lugar na classificação da marca. Estamos orgulhosos disso, porque há algumas fábricas bem conhecidas na grelha."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn em 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, +14,537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17,640

17º Augusto Fernández, KTM, +21,307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, menos 20 voltas



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= penalização de 3 segundos (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, +10,356

13º Bastianini, Ducati, +12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17º Oliveira, Aprilia, + 17,753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.