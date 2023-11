Miguel Oliveira, estrela da RNF-Aprilia, e a sua mulher tornaram-se pais pela segunda vez na segunda-feira. No entanto, o nascimento do filho Pedro também trouxe complicações.

Antes da última etapa do Campeonato do Mundo de MotoGP de 2023, o astro da CryptoData-RNF-Aprilia, Miguel Oliveira, teve uma agradável experiência privada. O português, cinco vezes vencedor de corridas de MotoGP, tornou-se pai pela segunda vez no fim de semana.

Depois da sua filha Alice, de quase dois anos, a sua esposa Andrea deu à luz o pequeno Pedro, tornando a felicidade familiar perfeita também para os Oliveiras. No entanto, o pequeno recém-chegado teve de lutar durante o seu nascimento - houve algumas complicações a ultrapassar com a sua respiração.

O jovem Oliveira, de 28 anos, estava emocionado. "O nosso gladiador Pedro já está em casa connosco! O pequeno lutador superou o seu primeiro desafio quando teve problemas respiratórios ao entrar no mundo. Mas já mostrou que é um campeão".

O herói nacional português, profundamente devoto, expressou abertamente o seu alívio. "Deus é grande! O Pedro já está em casa com o coração do papá! Agora somos oficialmente um quarteto fantástico!"

No Campeonato do Mundo de MotoGP, Oliveira está apenas em 15º lugar com 76 pontos a três provas do fim, tendo sido repetidamente atrasado por problemas técnicos na sua Aprilia RS-GP 22.