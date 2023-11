Em direto e na repetição: Sepang 2023 na TV

O Campeonato do Mundo de MotoGP de 2023 entra na tripla jornada decisiva com o GP da Malásia. Se quiser acompanhar o que acontece em direto este fim de semana, terá de programar o seu despertador. Mas também há alternativas - na televisão e em streaming.

Como habitualmente, a ServusTV irá transmitir as sessões de qualificação e o sprint da classe de MotoGP em direto na televisão de acesso livre na Alemanha, Áustria e Suíça no Sábado, seguindo-se as três corridas de GP no Domingo - acompanhadas de reportagens preliminares, análises e entrevistas.

A diferença horária de sete horas em relação à Malásia garante que as coisas começarão mais cedo no próximo fim de semana. As corridas da categoria rainha serão transmitidas às 8 horas da manhã (CET).

Em alternativa, a ServusTV irá transmitir a qualificação e o sprint do MotoGP no sábado a partir das 11h55 na repetição. O re-live das corridas segue-se no domingo na Áustria a partir das 12h30 e na Alemanha a partir das 11h45.

Uma alternativa televisiva à emissora privada austríaca só está disponível na Suíça: a SRF zwei transmitirá a corrida principal de MotoGP em direto no domingo. O sprint de sábado será transmitido no final da tarde.

A oferta completa de streaming

Aplataforma de vídeo e streaming ServusTV On não só oferece o programa ServusTV em alemão, como os utilizadores na Áustria também podem assistir a toda a ação a partir de sexta-feira (todas as sessões de treinos, sessões de qualificação e corridas) numa transmissão em direto com comentários originais em inglês.

Se os direitos televisivos permitirem a transmissão na Alemanha e na Áustria, o streaming da ServusTV com comentários em alemão também estará disponível, como habitualmente, para os utilizadores com um endereço IP da Alemanha - ou seja, para as sessões de qualificação e corridas em todas as classes.

Dica: Durante as paragens no estrangeiro, as sessões de todas as classes estão disponíveis em vídeo imediatamente após a transmissão, não só para os utilizadores na Áustria, mas também na Alemanha!

A transmissão em direto da Dorna está disponível como alternativa paga em motogp.com. Uma subscrição para toda a época custa normalmente 139,99 euros. O tempo em direto também está incluído por 148,99 euros. No entanto, como o penúltimo Grande Prémio da época já está a chegar, o promotor do Campeonato do Mundo está a oferecer um desconto de 70% no pacote de passes de vídeo.

Em contrapartida, todas as sessões estão disponíveis em direto e a pedido, com comentários em inglês, no sítio Web oficial. Há também numerosos vídeos com entrevistas e informações sobre os bastidores do Campeonato do Mundo de MotoGP. Todas as corridas de GP desde 1992 também podem ser encontradas no arquivo.

Programa de TV GP da Malásia 2023: