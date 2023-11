Alex Márquez : "Nous savons que nous sommes rapides".

Le Gresini Racing MotoGP Team a remporté neuf points au total en Thaïlande. Alex Márquez en a récolté deux au sprint. Au GP, le frère de la superstar du MotoGP Marc Márquez a chuté. Son coéquipier Fabio Di Giannantonio est reparti bredouille au sprint, l'embrayage de sa Desmosedici GP 22 l'ayant lâché. En GP, il s'est rattrapé et a obtenu sept points de championnat du monde en se classant neuvième.

Les deux pilotes Gresini-Ducati sont confiants pour la prochaine manche du championnat du monde en Malaisie. Alex Márquez, qui s'était fracturé trois côtes en Inde lors d'une chute en Q1, explique d'abord rétrospectivement : "Les week-ends d'Australie et de Thaïlande ont été très positifs compte tenu de la blessure que j'ai subie en Inde".

Et à propos de l'épreuve de force à venir sur le circuit international de Sepang, l'actuel onzième du championnat du monde déclare : "Lors du test de pré-saison à Sepang, nous avons effectué quelques ajustements sur les réglages qui m'ont été utiles. Nous savons que nous sommes rapides, mais il nous reste encore un peu de travail à faire sur les détails".

"Mais c'est déjà très bien que je puisse me présenter en Malaisie en pleine forme. Nous devons bien terminer la saison, c'est pourquoi nous devrons également obtenir des résultats constants lors des week-ends de course suivants au Qatar et à Valence", ajoute l'Espagnol de 27 ans, combatif.

Di Giannantonio, qui se trouve juste derrière son coéquipier en 12e position au championnat du monde, est d'accord avec lui : "Nous étions certainement en bonne forme ces derniers temps, tant en termes de résultats que de sensations sur la moto. J'ai pu progresser régulièrement et je ne vois pas pourquoi cela devrait s'arrêter maintenant. Il reste encore trois manches de championnat du monde à disputer, sur des circuits très différents que j'aime tous. Nous allons continuer à travailler dur pour terminer la saison avec de bons résultats".

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.