Alex Márquez: "Sabemos que somos rápidos"

Alex Márquez, piloto da Gresini Ducati, sofreu uma queda no GP da Tailândia. No entanto, o piloto de 27 anos aguarda com confiança a próxima ronda do Campeonato do Mundo na Malásia. O seu companheiro de equipa Fabio Di Giannantonio também está otimista.

A Gresini Racing MotoGP Team somou um total de nove pontos na Tailândia. Alex Márquez conquistou dois deles no sprint. O irmão da estrela de MotoGP Marc Márquez caiu no GP. O seu companheiro de equipa Fabio Di Giannantonio ficou de mãos vazias no sprint porque a embraiagem da sua Desmosedici GP 22 o deixou ficar mal. Ele fez as pazes no GP e marcou sete pontos em nono lugar.

Ambos os pilotos da Gresini Ducati estão confiantes para a próxima ronda do Campeonato do Mundo na Malásia. Alex Márquez, que sofreu três costelas partidas numa queda na Q1 na Índia, explicou inicialmente em retrospetiva: "Os fins-de-semana na Austrália e na Tailândia foram muito positivos tendo em conta a lesão que sofri na Índia."

E em relação ao próximo teste de força no Circuito Internacional de Sepang, o atual décimo primeiro classificado do campeonato do mundo diz: "No teste de pré-temporada em Sepang, fizemos alguns ajustes no set-up, que foram úteis para mim. Sabemos que somos rápidos, mas ainda precisamos de fazer algum trabalho de pormenor".

"Mas é muito bom poder alinhar novamente na Malásia em plena forma. Temos de terminar bem a época, pelo que também teremos de conseguir resultados consistentes nos fins-de-semana seguintes, no Qatar e em Valência", acrescentou o espanhol de 27 anos com espírito de luta.

Di Giannantonio, que está logo atrás do seu companheiro de equipa na 12ª posição do campeonato, concorda: "Temos estado certamente em boa forma nos últimos tempos, tanto em termos de resultados como de sensação com a moto. Tenho conseguido ganhos constantes e não vejo razão para que isso pare agora. Ainda temos três rondas do Campeonato do Mundo no programa, que se realizam em pistas muito diferentes, todas elas do meu agrado. Vamos continuar a trabalhar arduamente para terminar a época com bons resultados."

Resultado da corrida de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn em 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 seg

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4,550

6º Marc Márquez, Honda, + 5,362

7º Marini, Ducati, + 6,778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10º Zarco, Ducati, + 9,377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12º Mir, Honda, + 11,990

13º Bastianini, Ducati, + 12,323

14º Nakagami, Honda, +14,537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16º Miller, KTM, + 17,640

17º Augusto Fernández, KTM, +21,307

18º Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 voltas abaixo

- Alex Márquez, Ducati, 14 voltas abaixo

- Oliveira, Aprilia, menos 20 voltas



*= 1 lugar atrás ("limites da pista" na última volta)

**= penalização de 3 segundos (2ª infração à pressão dos pneus da época)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn em 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0,933 seg

3º Marini, Ducati, + 1,841

4º Marc Márquez, Honda, + 3,503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7º Bagnaia, Ducati, + 4,121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9º Zarco, Ducati, + 7,323

10º Miller, KTM, + 9,240

11º Quartararo, Yamaha, + 9,339

12º Mir, Honda, +10,356

13º Bastianini, Ducati, +12,312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16º Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17º Oliveira, Aprilia, + 17,753

18º Viñales, Aprilia, + 22,675

19º Nakagami, Honda, + 37,854

Eliminados: Di Giannantonio (embraiagem), Augusto Fernández (queda)

Classificação do Campeonato do Mundo de MotoGP após 33 das 39 corridas:

1º Bagnaia, 389 pontos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Construtores:

1º Ducati, 589 pontos (Campeã do Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 570 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.