Evolución en lugar de revolución: los planes de Dan Rossomondo

Con Dan Rossomondo, el promotor del Mundial Dorna incorpora a un profesional como nuevo Director Comercial. El estadounidense procede de la popular liga de baloncesto NBA, donde trabajó como Vicepresidente Senior de Asociaciones Globales y Medios de Comunicación y en este puesto también negoció los acuerdos con Disney y Warner Media Discovery, entre otros.

El estadounidense fue contratado para aportar un soplo de aire fresco a un campeonato mundial que ha perdido peso desde la pandemia debido a la popularidad de la Fórmula 1. Tanto interna como externamente, Rossomondo es visto como una especie de gurú que implantará nuevas ideas, una nueva y más moderna estructura de gestión y, sobre todo, hará más rentable el espectáculo de MotoGP.

Algunas de estas expectativas se han cumplido, pero los que esperaban una sacudida en MotoGP no pueden ocultar una cierta decepción. Por el momento, Rossomondo ha estado observando y escuchando en lugar de implicarse. Por una buena razón, como explica Rossomondo en una entrevista con SPEEDWEEK.com.

"Acepté el cargo porque pensaba que se podían mejorar algunas cosas. Pero desde el principio pensé que este deporte es fantástico. La gente es increíblemente amable e inteligente. Por eso digo: puedo ayudar, pero no estoy seguro de poder resolver los problemas del mundo. Eso podemos dejárselo a otros. Yo sólo me ocuparé de que sigamos mejorando", afirma el CCO de Dorna.

"Diría que tengo la suerte de que Carmelo Ezpeleta me ha dado mucha libertad para aprender lo que pasa. Paso mucho tiempo en el paddock. Me ves paseando arriba y abajo, hablando con la gente y tratando de entender el negocio. No soy en absoluto un experto en el aspecto técnico, y no creo que lo sea nunca. Pero intento aprender. He pasado algún tiempo con Lucio (Cecchinello) y Gino (Borsoi) para aprender más sobre las motos. Cada vez que hablo con Gigi Dall'Igna y puedo hacerle una pregunta, me renuevo. Porque necesito entender el aspecto técnico de este deporte, al menos hasta cierto punto", afirma Rossomondo.

"En el aspecto comercial, primero quiero terminar la temporada, lo que ocurrirá en Valencia en noviembre. Ya he empezado a planificar algunos cambios internos. Esta es la parte importante porque, como he dicho, ya estamos haciendo muchas cosas realmente bien. Por tanto, mis cambios serán evolutivos, no revolucionarios. No habrá una explosión, pero algunas cosas ya son visibles", añade Rossomondo, dejando claro: "No se trata de que yo y mis ideas dictemos a la organización. Es la organización, las otras personas que quieren hacer otras cosas, las que me utilizan como medio para decir: 'Dan está aquí. Hay un nuevo enfoque. Hagamos cosas diferentes".

"El podio al sprint, la fan zone, la monstruosa fan zone de Barcelona, los podios de DJ en Mugello, Misano y Catalunya, llevar el deporte a los aficionados... ¡todo es un gran éxito! Es increíble. Ha costado mucho trabajo, pero es increíble que tengamos una interacción tan buena con los aficionados", afirma entusiasmado el CCO. "Yo diría que estamos intentando que este deporte sea accesible a más aficionados. Por ejemplo, llevamos las motos a Milán antes del fin de semana en Mugello. Y también soy un poco más activo en la plataforma de medios sociales X que otros, y eso es porque quiero comprometerme con la gente y escuchar sus opiniones sobre lo que es posible para el deporte. En algún momento habrá una presión desde arriba para comercializar el deporte. Pero a menudo las mejores ideas vienen de los aficionados, los periodistas y los pilotos", añade.

Resultado de la carrera de MotoGP, Buriram (29/10):

1º Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40.045 min

2º Bagnaia, Ducati, + 0,253 s

3º Binder*, KTM, + 0,114

4º Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5º Quartararo, Yamaha, + 4.550

6º Marc Márquez, Honda, + 5.362

7º Marini, Ducati, + 6.778

8º Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9º Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10º Zarco, Ducati, + 9.377

11º Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12º Mir, Honda, + 11.990

13º Bastianini, Ducati, + 12.323

14º Nakagami, Honda, +14.537

15º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16º Miller, KTM, + 17.640

17º Augusto Fernández, KTM, +21.307

18º Pol Espargaró, KTM, +21.435

- Viñales, Aprilia, 3 vueltas abajo

- Alex Márquez, Ducati, 14 vueltas detrás

- Oliveira, Aprilia, 20 vueltas detrás



*= 1 puesto atrás ("límites de pista" en la última vuelta)

**= 3 segundos de penalización (2ª infracción de presión de neumáticos de la temporada)

Resultado MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1º Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41.593 min

2º Binder, KTM, + 0.933 seg.

3º Marini, Ducati, + 1.841

4º Marc Márquez, Honda, + 3.503

5º Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.581

6º Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7º Bagnaia, Ducati, + 4.121

8º Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9. Zarco, Ducati, + 7.323

10º Miller, KTM, + 9.240

11º Quartararo, Yamaha, + 9.339

12º Mir, Honda, +10.356

13º Bastianini, Ducati, +12.312

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15º Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16º Pol Espargaró, KTM, +15.644

17º Oliveira, Aprilia, + 17.753

18º Viñales, Aprilia, + 22.675

19º Nakagami, Honda, + 37.854

FUERA: Di Giannantonio (embrague), Augusto Fernández (caída)

Clasificación del Campeonato del Mundo de MotoGP tras 33 de 39 carreras:

1. Bagnaia, 389 puntos. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández (caída). Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato de Constructores:

1. Ducati, 589 puntos (Campeón del Mundo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1. Prima Pramac Racing, 570 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.