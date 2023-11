Une évolution plutôt qu'une révolution : voici ce que prévoit Dan Rossomondo

Avec Dan Rossomondo, le promoteur des championnats du monde Dorna s'est adjoint les services d'un professionnel en tant que nouveau Chief Commercial Officer. L'Américain vient de la très populaire ligue de basket-ball NBA, où il était vice-président senior des partenariats mondiaux et des médias, rôle dans lequel il a notamment négocié les accords avec Disney et Warner Media Discovery.

L'Américain a été appelé à bord pour apporter un vent de fraîcheur à un championnat mondial qui a perdu de sa force de frappe depuis la pandémie due à la popularité de la Formule 1. En interne comme en externe, Rossomondo est considéré comme une sorte de gourou qui va mettre en œuvre de nouvelles idées, une nouvelle structure de gestion plus moderne et, en premier lieu, rendre le spectacle du MotoGP plus rentable.

Certaines de ces attentes ont été satisfaites, mais ceux qui s'attendaient à un bouleversement du MotoGP ne peuvent cacher une certaine déception. Pour l'instant, Rossomondo a plutôt observé et écouté qu'il n'est intervenu. Pour une bonne raison, comme l'explique Rossomondo dans un entretien avec SPEEDWEEK.com.

"J'ai pris ce poste parce que je pensais que certaines choses pouvaient être améliorées. Mais dès le début, j'ai pensé que ce sport était fantastique. Les gens sont incroyablement gentils et intelligents. C'est pourquoi je dis : je peux aider, mais je ne suis pas sûr de pouvoir résoudre les problèmes du monde. On peut laisser ça aux autres. Je vais simplement voir si nous nous améliorons constamment", déclare le CCO de Dorna.

"Je dirais que j'ai la chance que Carmelo Ezpeleta m'ait laissé beaucoup de liberté pour que je puisse apprendre ce qui se passe. Je passe beaucoup de temps dans le paddock. On m'y voit aller et venir, parler avec les gens et essayer de comprendre le business. Je ne suis en aucun cas un expert technique et je ne pense pas que je le serai un jour. Mais j'essaie d'apprendre. J'ai passé du temps avec Lucio (Cecchinello) et Gino (Borsoi) pour en savoir plus sur les motos. Chaque fois que je parle à Gigi Dall'Igna et que je peux lui poser une question, je me renouvelle. Car j'ai besoin de comprendre au moins en partie le côté technique du sport", raconte Rossomondo.

"Du côté commercial, je veux d'abord terminer la saison, ce qui sera fait en novembre à Valence. J'ai déjà commencé à mettre en place quelques plans de changements internes. C'est la partie importante, car comme je l'ai dit, nous faisons déjà tellement de choses vraiment bien. Mes changements seront donc évolutifs, pas révolutionnaires. Il n'y aura pas d'explosion, mais certaines choses sont déjà perceptibles", ajoute Rossomondo, qui précise : "Ce n'est pas moi et mes idées qui sont dictées à l'organisation. C'est l'organisation, les autres personnes qui veulent faire d'autres choses, qui m'utilisent comme moyen pour dire : 'Dan est là. Il y a une nouvelle approche. Faisons d'autres choses'".

"Le podium du sprint, la fan zone, la fan zone monstre à Barcelone, les podiums DJ au Mugello, à Misano et à Catalunya, qui amènent le sport aux fans, tout cela est un énorme succès ! C'est incroyable ! Il a fallu beaucoup de travail, mais c'est incroyable que nous ayons une si belle interaction avec les fans", s'enthousiasme le CCO. "Je dirais que nous essayons de rendre le sport accessible à davantage de fans. Nous avons par exemple amené les motos à Milan avant le week-end du Mugello. Et je suis aussi un peu plus actif que d'autres sur la plateforme de médias sociaux X, et c'est parce que je veux échanger avec les gens et avoir leur avis sur ce qui est possible pour le sport. Un jour ou l'autre, il y aura une avancée venant d'en haut sur la manière de commercialiser ce sport. Mais souvent, les meilleures idées viennent des fans, des journalistes et des pilotes", ajoute-t-il.

Résultat de la course MotoGP, Buriram (29.10.) :

1. Martin, Ducati, 26 rdn en 39:40,045 min.

2. Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec

3. Binder*, KTM, + 0,114

4. Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5. Quartararo, Yamaha, + 4,550

6. Marc Márquez, Honda, + 5,362

7. Marini, Ducati, + 6,778

8. Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7,303

9. Di Giannantonio, Ducati, + 7,569

10. Zarco, Ducati, + 9,377

11. Morbidelli, Yamaha, + 11,168

12. Mir, Honda, + 11,990

13. Bastianini, Ducati, + 12,323

14. Nakagami, Honda, + 14,537

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,093

16. Miller, KTM, + 17,640

17. Augusto Fernández, KTM, + 21,307

18. Pol Espargaró, KTM, + 21,435

- Viñales, Aprilia, 3 tours de retard

- Alex Márquez, Ducati, 14 tours de retard

- Oliveira, Aprilia, 20 tours de retard



*= 1 place en arrière ("track limits" dans le dernier tour)

**= pénalité de 3 secondes (2e infraction de la saison pour la pression des pneus)

Résultat du sprint MotoGP, Buriram (28.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:41,593 min.

2. Binder, KTM, + 0,933 sec

3. Marini, Ducati, + 1,841

4. Marc Márquez, Honda, + 3,503

5. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6. Bezzecchi, Ducati, + 4,029

7. Bagnaia, Ducati, + 4,121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6,727

9. Zarco, Ducati, + 7,323

10. Miller, KTM, + 9,240

11. Quartararo, Yamaha, + 9,339

12. Mir, Honda, + 10,356

13. Bastianini, Ducati, + 12,312

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,390

15. Morbidelli, Yamaha, + 15,535

16. Pol Espargaró, KTM, + 15,644

17. Oliveira, Aprilia, + 17,753

18. Viñales, Aprilia, + 22,675

19. Nakagami, Honda, + 37,854

OUT : Di Giannantonio (embrayage), Augusto Fernández (chute)

Classement au championnat du monde MotoGP après 33 courses sur 39 :

1. Bagnaia, 389 points. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 589 points (champion du monde). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 570 points. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.