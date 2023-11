Evoluzione anziché rivoluzione: i piani di Dan Rossomondo

Con Dan Rossomondo, il promotore della Coppa del Mondo Dorna ha assunto un professionista come nuovo Chief Commercial Officer. L'americano proviene dal popolare campionato di pallacanestro NBA, dove ha lavorato come vicepresidente senior per le partnership globali e i media e in questo ruolo ha anche negoziato gli accordi con Disney e Warner Media Discovery, tra gli altri.

L'americano è stato assunto per portare una ventata di aria fresca in un campionato mondiale che, dopo la pandemia, ha perso il proprio peso a causa della popolarità della Formula 1. All'interno e all'esterno, Rossomondo è visto come una sorta di guru che implementerà nuove idee, una nuova e più moderna struttura di gestione e, soprattutto, renderà lo spettacolo della MotoGP più redditizio.

Alcune di queste aspettative si sono realizzate, ma chi si aspettava una scossa nella MotoGP non può nascondere una certa delusione. Al momento, Rossomondo ha osservato e ascoltato piuttosto che essere coinvolta. Per una buona ragione, come spiega Rossomondo in un'intervista a SPEEDWEEK.com.

"Ho accettato l'incarico perché pensavo che alcune cose potessero essere migliorate. Ma ho pensato fin dall'inizio che questo sport è fantastico. Le persone sono incredibilmente gentili e intelligenti. Per questo dico: posso aiutare, ma non sono sicuro di poter risolvere i problemi del mondo. Possiamo lasciarli ad altri. Io mi limiterò a fare in modo di continuare a migliorare", ha dichiarato il CCO di Dorna.

"Direi che sono fortunato perché Carmelo Ezpeleta mi ha dato molta libertà per imparare quello che succede. Passo molto tempo nel paddock. Mi vedete camminare su e giù, parlare con la gente e cercare di capire il mestiere. Non sono assolutamente un esperto di tecnica e non credo che lo sarò mai. Ma cerco di imparare. Ho passato un po' di tempo con Lucio (Cecchinello) e Gino (Borsoi) per saperne di più sulle moto. Ogni volta che parlo con Gigi Dall'Igna e posso fargli una domanda, mi rinnovo. Perché ho bisogno di capire il lato tecnico di questo sport, almeno in parte", dice Rossomondo.

"Per quanto riguarda l'aspetto commerciale, voglio prima finire la stagione, cosa che avverrà a Valencia a novembre. Ho già iniziato a fare dei piani per i cambiamenti interni. Questa è la parte importante perché, come ho detto, stiamo già facendo molte cose molto bene. I miei cambiamenti saranno quindi evolutivi, non rivoluzionari. Non ci sarà un'esplosione, ma alcune cose sono già visibili", aggiunge Rossomondo, chiarendo: "Non si tratta di imporre me e le mie idee all'organizzazione. È l'organizzazione, le altre persone che vogliono fare altre cose, che mi usano come mezzo per dire: 'Dan è qui. C'è un nuovo approccio. Facciamo cose diverse".

"Il podio in volata, la fan zone, la monster fan zone a Barcellona, i podi dei DJ al Mugello, a Misano e in Catalunya, portare lo sport ai fan: è tutto un enorme successo! Incredibile! C'è voluto un sacco di lavoro, ma è incredibile che ci sia una così grande interazione con i fan", si entusiasma il CCO. "Direi che stiamo cercando di rendere questo sport accessibile a un maggior numero di fan. Per esempio, abbiamo portato le moto a Milano prima del weekend del Mugello. Sono anche un po' più attivo sulla piattaforma di social media X rispetto ad altri, e questo perché voglio coinvolgere le persone e sentire le loro opinioni su ciò che è possibile fare per questo sport. A un certo punto ci sarà una spinta dall'alto su come lo sport possa essere commercializzato. Ma spesso le idee migliori vengono dai fan, dai giornalisti e dai piloti", aggiunge.

Risultati gara MotoGP, Buriram (29/10):

1° Martin, Ducati, 26 giri in 39:40.045 min.

2° Bagnaia, Ducati, + 0,253 sec.

3° Binder*, KTM, + 0,114

4° Bezzecchi, Ducati, + 2,005

5° Quartararo, Yamaha, + 4,550

6° Marc Márquez, Honda, + 5.362

7° Marini, Ducati, + 6.778

8° Aleix Espargaró**, Aprilia, + 7.303

9° Di Giannantonio, Ducati, + 7.569

10° Zarco, Ducati, + 9.377

11° Morbidelli, Yamaha, + 11.168

12° Mir, Honda, + 11.990

13° Bastianini, Ducati, + 12.323

14° Nakagami, Honda, +14.537

15° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.093

16° Miller, KTM, + 17,640

17° Augusto Fernández, KTM, +21.307

18° Pol Espargaró, KTM, +21.435

- Viñales, Aprilia, 3 giri in meno

- Alex Márquez, Ducati, 14 giri in meno

- Oliveira, Aprilia, 20 giri indietro



*= 1 posto indietro ("track limits" all'ultimo giro)

**= 3 secondi di penalità (2a infrazione stagionale alla pressione degli pneumatici)

Risultato MotoGP Sprint, Buriram (28/10):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:41.593 min.

2° Binder, KTM, + 0,933 sec.

3° Marini, Ducati, + 1,841

4° Marc Márquez, Honda, + 3,503

5° Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,581

6° Bezzecchi, Ducati, + 4.029

7° Bagnaia, Ducati, + 4.121

8. Alex Márquez, Ducati, + 6.727

9° Zarco, Ducati, + 7.323

10° Miller, KTM, + 9.240

11° Quartararo, Yamaha, + 9.339

12° Mir, Honda, +10.356

13° Bastianini, Ducati, +12.312

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.390

15° Morbidelli, Yamaha, + 15.535

16° Pol Espargaró, KTM, + 15.644

17° Oliveira, Aprilia, + 17.753

18° Viñales, Aprilia, + 22.675

19° Nakagami, Honda, + 37.854

OUT: Di Giannantonio (frizione), Augusto Fernández (caduta)

Classifica del Campionato del Mondo MotoGP dopo 33 gare su 39:

1° Bagnaia, 389 punti. 2. Martin 376. 3. Bezzecchi 310. 4. Binder 249. 5. Aleix Espargaró 198. 6. Zarco 194. 7. Viñales 170. 8. Marini 164. 9. Quartararo 145. 10. Miller 144. 11. Alex Márquez 117. 12. Di Giannantonio 93. 13. Morbidelli 84. 14. Marc Márquez 81. 15. Augusto Fernández 76. 16. Augusto Márquez 76. Oliveira 76. 16. Augusto Fernández 67. 17. Rins 54. 18. Nakagami 52. 19. Bastianini 45. 20. Raúl Fernández 40. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 24. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato costruttori:

1. Ducati, 589 punti (Campione del Mondo). 2. KTM 321. 3. Aprilia 287. 4. Honda 166. 5. Yamaha 165.

Campionato mondiale a squadre:

1. Prima Pramac Racing, 570 punti. 2. Mooney VR46 Racing 474. 3. Ducati Lenovo Team 444. 4. Red Bull KTM Factory Racing 393. 5. Aprilia Racing 368. 6. Monster Energy Yamaha 229. 7. Gresini Racing 210. 8. CryptoDATA RNF 120. 9. LCR Honda 112. 10. Repsol Honda 105. 11. GASGAS Factory Racing Tech3, 88.