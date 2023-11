Evolução em vez de revolução: os planos de Dan Rossomondo

Com Dan Rossomondo, a Dorna, promotora da Taça do Mundo, contratou um profissional para ser o seu novo Diretor Comercial. O americano vem da popular liga de basquetebol NBA, onde trabalhou como Vice-Presidente Sénior para as Parcerias Globais e os Meios de Comunicação Social e, nessa função, negociou também os acordos com a Disney e a Warner Media Discovery, entre outros.

O americano foi contratado para trazer uma lufada de ar fresco a um campeonato mundial que perdeu o seu peso desde a pandemia devido à popularidade da Fórmula 1. Tanto a nível interno como externo, Rossomondo é visto como uma espécie de guru que irá implementar novas ideias, uma nova e mais moderna estrutura de gestão e, acima de tudo, tornar o espetáculo do MotoGP mais rentável.

Algumas destas expectativas foram concretizadas, mas aqueles que esperavam um abanão no MotoGP não podem esconder uma certa desilusão. De momento, a Rossomondo tem estado a observar e a ouvir em vez de se envolver. Por uma boa razão, como Rossomondo explica numa entrevista ao SPEEDWEEK.com.

"Aceitei o cargo porque pensei que algumas coisas podiam ser melhoradas. Mas pensei desde o início que este desporto é fantástico. As pessoas são incrivelmente simpáticas e inteligentes. É por isso que digo: posso ajudar, mas não tenho a certeza de poder resolver os problemas do mundo. Podemos deixar isso para outros. Vou apenas certificar-me de que continuamos a melhorar", afirma o Diretor-Geral da Dorna.

"Diria que tenho a sorte de Carmelo Ezpeleta me ter dado muita liberdade para aprender o que se está a passar. Passo muito tempo no paddock. Vejo-me a andar para cima e para baixo, a falar com as pessoas e a tentar perceber o negócio. Não sou, de forma alguma, um especialista na área técnica, e acho que nunca serei. Mas tento aprender. Passei algum tempo com Lucio (Cecchinello) e Gino (Borsoi) para aprender mais sobre as motas. Sempre que falo com Gigi Dall'Igna e posso fazer-lhe uma pergunta, renovo-me. Porque preciso de compreender o lado técnico do desporto, pelo menos até certo ponto", diz Rossomondo.

"Do ponto de vista comercial, quero terminar a época em primeiro lugar, o que acontecerá em Valência, em novembro. Já comecei a fazer alguns planos para mudanças internas. Esta é a parte importante porque, como disse, já estamos a fazer muitas coisas muito bem. As minhas mudanças serão, portanto, evolutivas e não revolucionárias. Não haverá uma explosão, mas algumas coisas já são visíveis", acrescenta Rossomondo, deixando claro: "Não se trata de eu e as minhas ideias sermos ditados à organização. É a organização, as outras pessoas que querem fazer outras coisas, que me usam como um meio para dizer: 'O Dan está aqui. Há uma nova abordagem. Vamos fazer coisas diferentes".

"O pódio ao sprint, a zona de fãs, a zona de fãs monstruosa em Barcelona, os pódios de DJ em Mugello, Misano e Catalunha, levar o desporto aos fãs - é tudo um enorme sucesso! Inacreditável! Foi preciso muito trabalho, mas é espantoso que tenhamos uma interação tão boa com os fãs", entusiasma-se o CCO. "Eu diria que estamos a tentar tornar o desporto acessível a mais adeptos. Por exemplo, trouxemos as motos para Milão antes do fim de semana em Mugello. E também sou um pouco mais ativo na plataforma das redes sociais X do que noutras, e isso porque quero interagir com as pessoas e ouvir as suas opiniões sobre o que é possível fazer pelo desporto. A certa altura, haverá uma pressão do topo sobre a forma como o desporto pode ser comercializado. Mas muitas vezes as melhores ideias vêm dos fãs, dos jornalistas e dos pilotos", acrescenta.

